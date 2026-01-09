Без внешних сил: Иран настаивает на суверенитете Каспия

Западным государствам не следует вмешиваться во внутренние и внешнеполитические процессы прикаспийских стран, которые намерены самостоятельно решать региональные вопросы, заявил в интервью ТАСС по итогам года посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Исламская Республика Иран всегда подчеркивала необходимость сохранения рамок сотрудничества исключительно между пятью странами. Подход Тегерана, как и подход Москвы, основан на принципе, согласно которому безопасность и управление ресурсами Каспийского моря должны осуществляться прикаспийскими государствами без вмешательства со стороны внерегиональных и иностранных держав», – сказал Джалали.

По словам дипломата, для практической реализации этого подхода пять прикаспийских государств развивают несколько направлений взаимодействия. Речь идет, в частности, об укреплении региональных механизмов сотрудничества, включая проведение регулярных встреч министров иностранных дел и саммитов прикаспийских прибрежных стран, что позволяет координировать усилия в сферах безопасности, охраны окружающей среды и экономики.

Кроме того, он указал на важность формирования единых правовых основ взаимодействия.

«Разработка общих правовых рамок на основе «Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», подписанной в 2018 году, для предотвращения военного присутствия в море государств, не являющихся прикаспийскими», – добавил посол.