Азербайджанская нефть подорожала

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на $1,04, или на 1,61% и составила $65,64.

В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE London стоимость мартовского контракта на экспорт нефти марки Brent на 2026 год выросла на 0,66% и составила $62,4 за баррель.

На товарной бирже Нью-Йорка NYMEX цена одного барреля нефти марки WTI с поставкой в феврале 2026 года также увеличилась на 0,69% и составила $58,16.