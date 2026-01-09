USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

НАТО начала наступление на Трампа

10:51 459

Североатлантический альянс начал двухэтапное дипломатическое наступление, призванное предотвратить возможное военное вторжение США в Гренландию, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным источников, послы стран НАТО предложили увеличить расходы на оборону Арктики, перебросить больше военной техники и расширить число военных учений, чтобы убедить президента Трампа в защищенности региона. На закрытом совещании в Брюсселе дипломаты альянса пришли к выводу о необходимости поиска компромисса с позицией президента США Дональда Трампа по будущему Гренландии.

Посол Соединенных Штатов в Дании Йеспер Меллер Серенсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Исбосетсен провели встречу с американскими конгрессменами, пытаясь убедить как можно больше парламентариев, что Гренландия не заинтересована в покупке Белым домом, а Дания не пойдет на сделку. Издание отмечает, что датские чиновники проведут официальный брифинг по ситуации на встрече послов ЕС 9 января.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации. Газета указывает, что если ранее европейские правительства недооценивали серьезность угроз со стороны Трампа, то теперь они это осознают и «отчаянно разрабатывают план, как его остановить».

Сам президент США неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В интервью телеканалу NBC News в мае 2025 года он не исключил возможности применения силы для решения этого вопроса. 6 января нынешнего года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что «конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему», то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.

ЭТО ВАЖНО

