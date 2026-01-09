USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Гренландцы не продаются

США могут предложить каждому островитянину по $1 млн
Подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на социологический опрос, проведенный компанией Verian.

Согласно опросу, 85% гренландцев не хотят становиться американцами, потому что считают, что уровень жизни в Дании намного выше. В частности, жителей острова беспокоит преступность в США и дорогие медицинские услуги.

Авторы статьи FT также предположили, что США могли бы предложить 57 тыс. жителей Гренландии американский паспорт и по $1 млн, если те добровольно изъявили бы желание стать частью Соединенных Штатов. Кроме того, издание считает, что миллиардер Илон Маск мог бы подарить каждому гренландцу по автомобилю Tesla.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В интервью телеканалу NBC News в мае 2025 года он не исключил вероятности применения силы для решения этого вопроса. 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, «конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему», то есть Трампу. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.

