Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта

«Значительно продвинулась работа по приобретению земельных участков под проект, и уже выделено для строительства более 100 км. Процесс приобретения продвигается в ежедневном режиме, и, по словам иранской стороны, приобретение земель будет завершено к концу текущего иранского года, что соответствует третьей декаде марта», – рассказал Джалали.

Все вопросы, связанные со строительством железнодорожного участка Решт – иранская Астара, включая приобретение земель под проект, планируется урегулировать к концу марта, сообщил в интервью ТАСС по итогам года посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, строительство железной дороги на участке Решт – иранская Астара, являющейся недостающим звеном Западной ветки международного транспортного коридора Север – Юг, «является одним из важнейших проектов в двусторонних (с Россией) отношениях, данный проект активно продвигается властями двух стран на самом высоком уровне».

«К счастью, в прошлом году мы наблюдали хороший прогресс в продвижении этого проекта. Было подписано приложение к инженерным изысканиям», – добавил дипломат.

В 2023 году Россия и Иран подписали в рамках проекта «Север – Юг» соглашение о совместном возведении 160-километрового участка железной дороги Решт – Астара, который должен обеспечить сквозное сообщение с портами Персидского залива. Общая стоимость проекта оценивается в €1,6 млрд. В соответствии с договоренностями Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки необходимой продукции и услуг.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» — это мультимодальный маршрут протяженностью 7,2 тыс. километров, соединяющий Санкт-Петербург с портом Мумбаи (Индия). Коридор обеспечивает транспортное сообщение между Балтийским регионом и Индией через Россию и Иран. Его пропускная способность составляет от 20 до 30 млн тонн грузов в год.

МТК «Север – Юг» выступает альтернативой морскому пути, который связывает Европу, страны Персидского залива и Индийский океан через Суэцкий канал. В рамках коридора выделяют три маршрута: Транскаспийский – с использованием железных дорог и портов, а также западный и восточный – сухопутные. Западный маршрут пролегает через территорию Азербайджана, связывая напрямую Россию и Иран.