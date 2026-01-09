USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Трамп раскрыл планы Хаменеи

11:06 276

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует покинуть страну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он (Хаменеи) планирует куда-то уехать», — сказал Трамп, комментируя распространяющиеся сообщения о том, что Хаменеи якобы намерен бежать в Россию.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на доклад разведки сообщала, что в Иране разработали план Б, рассчитанный на отъезд аятоллы Али Хаменеи в Москву в случае, если его силы безопасности не смогут подавить протесты или дезертируют.

Рахбар может бежать с ближайшим окружением, состоящим из примерно двух десятков членов семьи и помощников.

План Б предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — сообщил The Times источник в разведке. План включает в себя «сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда».

 На этом фоне республиканец из Палаты представителей США от штата Техас Пэт Фаллон в резкой форме обратился к Али Хаменеи, духовному лидеру исламской республики, и его окружению, заявив, что им «лучше» как можно скорее покинуть Иран.

Американский законодатель, ссылаясь на критическую ситуацию в Иране и расширяющиеся общенациональные протесты, подчеркнул, что время работает против руководителей исламской республики, и выезд из страны может стать их последним вариантом.

Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 277
Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта
Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта
11:05 183
Стармер и Трамп договорились о сдерживании России
Стармер и Трамп договорились о сдерживании России
10:25 842
Убийство, всколыхнувшее Америку
Убийство, всколыхнувшее Америку Кем была Рене Николь Гуд?
10:21 1025
Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном
Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном
10:21 790
Россия эвакуирует дипломатов из Израиля?
Россия эвакуирует дипломатов из Израиля?
09:54 1591
Трамп верит в миролюбие Путина
Трамп верит в миролюбие Путина
09:48 963
Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие
Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие
09:16 1369
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 3131
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 23887
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 5618

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 277
Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта
Железная дорога Решт – Астара: проект завершат к концу марта
11:05 183
Стармер и Трамп договорились о сдерживании России
Стармер и Трамп договорились о сдерживании России
10:25 842
Убийство, всколыхнувшее Америку
Убийство, всколыхнувшее Америку Кем была Рене Николь Гуд?
10:21 1025
Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном
Папоян о деталях торговли между Баку и Ереваном
10:21 790
Россия эвакуирует дипломатов из Израиля?
Россия эвакуирует дипломатов из Израиля?
09:54 1591
Трамп верит в миролюбие Путина
Трамп верит в миролюбие Путина
09:48 963
Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие
Сирия объявила о прекращении огня в Алеппо. Курдским боевикам поставили условие
09:16 1369
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа
Жители Колумбии грудью встречают угрозы Трампа объектив haqqin.az
02:47 3131
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба видео; обновлено 01:54
01:54 23887
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема
01:39 5618
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться