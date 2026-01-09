Трамп раскрыл планы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи планирует покинуть страну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он (Хаменеи) планирует куда-то уехать», — сказал Трамп, комментируя распространяющиеся сообщения о том, что Хаменеи якобы намерен бежать в Россию.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на доклад разведки сообщала, что в Иране разработали план Б, рассчитанный на отъезд аятоллы Али Хаменеи в Москву в случае, если его силы безопасности не смогут подавить протесты или дезертируют.

Рахбар может бежать с ближайшим окружением, состоящим из примерно двух десятков членов семьи и помощников.

План Б предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — сообщил The Times источник в разведке. План включает в себя «сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда».

На этом фоне республиканец из Палаты представителей США от штата Техас Пэт Фаллон в резкой форме обратился к Али Хаменеи, духовному лидеру исламской республики, и его окружению, заявив, что им «лучше» как можно скорее покинуть Иран.

Американский законодатель, ссылаясь на критическую ситуацию в Иране и расширяющиеся общенациональные протесты, подчеркнул, что время работает против руководителей исламской республики, и выезд из страны может стать их последним вариантом.