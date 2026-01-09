Американцы заработали $4 миллиарда за день

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заработать миллиарды, а, возможно, и триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Речь идет о миллиардах долларов от нефти, которые со временем превратятся в сотни миллиардов, а затем и в триллионы. Мы будем находиться там (в Венесуэле) до тех пор, пока страна не будет приведена в порядок», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму $4 миллиарда, пообещав, что «этот показатель будет расти».

По его словам, топливо сейчас выгружают с танкера Marinera, который перешел под контроль американских сил 6 января. Президент США отказался отвечать на вопрос, беседовал ли он с президентом России Владимиром Путиным после инцидента, добавив, что «не желает про это говорить».

Напомним, американские военные 7 января задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, который на момент операции шел под российским флагом.

Европейское командование ВС США заявило, что судно было задержано на основании ордера Федерального суда из-за нарушения американских санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что власти США намерены привлечь экипаж танкера к ответственности. По ее словам, Marinera входит в «теневой флот» Венесуэлы и незаконно перевозила венесуэльскую нефть в обход ограничений.

МИД России назвал действия США незаконными и призвал Вашингтон вернуться к соблюдению норм международного морского права.