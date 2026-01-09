USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Высокая оценка Азербайджану от Всемирного банка

11:20 746

Согласно отчету Всемирного банка Business Ready (B-READY) 2025, Азербайджан продемонстрировал высокие результаты в сфере коммунальных услуг, в частности в области интернет-услуг. Методология отчета Business Ready – B-READY 2025 оценивает уровень развития стран по 10 ключевым направлениям в рамках трех измерений, каждое имеет максимальную оценку в 33,33 балла.

По направлению «Операционная эффективность», где Азербайджан с результатом 31,05 балла занял 5-е место среди 101 страны, оценка проводилась по трем критериям:

Удобство подключения интернет-услуг для бизнес-клиентов, сбалансированное соотношение цены и качества, а также возможность получения услуг как отдельно, так и в составе пакетных предложений.

Надежность предоставления услуг, включая регулярность технического обслуживания, сроки подключения новых абонентов после подачи заявки, частоту перебоев или снижения скорости интернета в течение года (за исключением отключений электроэнергии), а также общий уровень стабильности услуг.

Третьим фактором же является ценовая доступность интернет-услуг.

Высокие результаты по данным показателям являются следствием системных и целенаправленных реформ, реализованных в стране в последние годы.

Укрепление цифровой инфраструктуры имеет важное значение не только для населения, но и для развития бизнес-среды, предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Существенное влияние на итоговую оценку оказали модернизация телекоммуникационной инфраструктуры по всей территории Азербайджана и расширение устойчивых интернет-услуг в рамках мегапроекта «Онлайн-Азербайджан», реализуемого в 2021–2025 годах.

Одним из ключевых операторов проекта является ООО Aztelekom, входящее в AZCON Holding. В ходе реализации проекта количество домохозяйств, получивших доступ к фиксированному высокоскоростному широкополосному интернету, увеличилось в 13 раз и достигло порядка 3 миллионов. Таким образом, было обеспечено покрытие всей территории страны фиксированным широкополосным интернетом.

В результате проведенных работ значительно повысились качество и надежность интернет-услуг, были оптимизированы операционные процессы, а сами услуги стали более доступными для пользователей.

Отметим также, что вклад Aztelekom в успешную реализацию проекта «Онлайн-Азербайджан» был отмечен множеством международных наград, а опыт компании отражен в ряде международных публикаций, включая Harvard Business Review и «Основы современного маркетинга» Филипа Котлера.

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16121
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1828
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6094
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 606
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 645
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 945
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9130
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2109
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2169
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2202
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2951

ЭТО ВАЖНО

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16121
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1828
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6094
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 606
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 645
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 945
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9130
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2109
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2169
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2202
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться