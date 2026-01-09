Высокая оценка Азербайджану от Всемирного банка

Согласно отчету Всемирного банка Business Ready (B-READY) 2025, Азербайджан продемонстрировал высокие результаты в сфере коммунальных услуг, в частности в области интернет-услуг. Методология отчета Business Ready – B-READY 2025 оценивает уровень развития стран по 10 ключевым направлениям в рамках трех измерений, каждое имеет максимальную оценку в 33,33 балла.

По направлению «Операционная эффективность», где Азербайджан с результатом 31,05 балла занял 5-е место среди 101 страны, оценка проводилась по трем критериям:

Удобство подключения интернет-услуг для бизнес-клиентов, сбалансированное соотношение цены и качества, а также возможность получения услуг как отдельно, так и в составе пакетных предложений.

Надежность предоставления услуг, включая регулярность технического обслуживания, сроки подключения новых абонентов после подачи заявки, частоту перебоев или снижения скорости интернета в течение года (за исключением отключений электроэнергии), а также общий уровень стабильности услуг.

Третьим фактором же является ценовая доступность интернет-услуг.

Высокие результаты по данным показателям являются следствием системных и целенаправленных реформ, реализованных в стране в последние годы.

Укрепление цифровой инфраструктуры имеет важное значение не только для населения, но и для развития бизнес-среды, предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Существенное влияние на итоговую оценку оказали модернизация телекоммуникационной инфраструктуры по всей территории Азербайджана и расширение устойчивых интернет-услуг в рамках мегапроекта «Онлайн-Азербайджан», реализуемого в 2021–2025 годах.

Одним из ключевых операторов проекта является ООО Aztelekom, входящее в AZCON Holding. В ходе реализации проекта количество домохозяйств, получивших доступ к фиксированному высокоскоростному широкополосному интернету, увеличилось в 13 раз и достигло порядка 3 миллионов. Таким образом, было обеспечено покрытие всей территории страны фиксированным широкополосным интернетом.

В результате проведенных работ значительно повысились качество и надежность интернет-услуг, были оптимизированы операционные процессы, а сами услуги стали более доступными для пользователей.

Отметим также, что вклад Aztelekom в успешную реализацию проекта «Онлайн-Азербайджан» был отмечен множеством международных наград, а опыт компании отражен в ряде международных публикаций, включая Harvard Business Review и «Основы современного маркетинга» Филипа Котлера.