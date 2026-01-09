Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»

Подлодка и эсминец, отправленные Россией для сопровождения нефтяного танкера «Белла 1», когда его преследовали США, «очень быстро ушли». Так заявил президент США Дональд Трамп в интервью Шону Хэннити на телеканале Fox News.

«Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. ...Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — сказал Трамп.

Ведущий спросил президента США, звонил ли ему президент РФ Владимир Путин после того, как танкер «Белла 1» был захвачен американскими силами.