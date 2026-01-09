Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»

Подлодка и эсминец, отправленные Россией для сопровождения нефтяного танкера «Белла 1», когда его преследовали США, «очень быстро ушли». Так заявил президент США Дональд Трамп в интервью Шону Хэннити на телеканале Fox News.
«Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. ...Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — сказал Трамп.
Ведущий спросил президента США, звонил ли ему президент РФ Владимир Путин после того, как танкер «Белла 1» был захвачен американскими силами.
«Я не хочу этого говорить, но факт в том, что российские корабли — там были подводная лодка и эсминец — оба очень быстро ушли, когда мы прибыли. Мы взяли судно под контроль, и прямо сейчас идет выгрузка нефти», — сказал Трамп.
Береговая охрана США преследовала нефтяной танкер «Белла 1» с конца декабря 2025 года, подозревая его в перевозке подсанкционной нефти. Когда судно попытались задержать в Карибском море, экипаж отказался подчиняться требованиям американских военных и изменил курс, а затем нарисовал на борту флаг России. Через несколько дней судно было переименовано в «Маринера» и внесено в Российский морской регистр судоходства. The Wall Street Journal сообщал, что во время преследования танкера американскими силами Россия направила для его сопровождения подводную лодку и «другие военно-морские силы». 7 января танкер был захвачен. После захвата танкера российский Минтранс заявил, что «никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», а МИД России потребовал от американской стороны обеспечить «гуманное и достойное» обращение с россиянами, находящимися на борту судна», а также «не препятствовать их скорейшему возвращению на родину».