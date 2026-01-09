USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Украина срочно созывает Совбез ООН

11:48 2176

Украина срочно созывает Совбез ООН после удара ракетой «Орешник» по Львовской области, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

«Такой удар в непосредственной близости от границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», - заявил Сибига.

Он добавил, что Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, в также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16132
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1832
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6098
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 616
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 650
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 948
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9133
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2116
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2177
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2206
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2952

