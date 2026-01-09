Украина срочно созывает Совбез ООН после удара ракетой «Орешник» по Львовской области, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

«Такой удар в непосредственной близости от границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», - заявил Сибига.

Он добавил, что Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, в также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.