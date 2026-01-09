Витамин D – залог здоровых родов и крепкого иммунитета ребенка

Витамин D играет незаменимую роль в организме человека и является показателем многих параметров здоровья. В то же время недостаток этого витамина также влияет на здоровье беременных женщин. Что представляет собой витамин D, каковы способы его приема, влияние на здоровье и осложнения его дефицита, разъясняет акушер-гинеколог Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Айнура Гайбалиева. - Айнура ханым, что такое витамин D и каковы его функции? - Витамин D часто называют «солнечным витамином», потому что человеческий организм синтезирует его самостоятельно, главным образом, под воздействием солнечного света. Однако это не просто витамин. Витамин D — это гормоноподобное вещество, участвующее в контроле тысяч процессов на клеточном уровне. Этот витамин жирорастворимый и преобразуется в активную форму в печени и почках для выполнения своих функций.

Основная функция витамина D в организме — обеспечение усвоения кальция и фосфора в кишечнике. Это важно для поддержания прочности костей и нормального развития зубной структуры. Кроме того, витамин D поддерживает мышечную силу, функционирование нервной системы и эффективное функционирование иммунной системы. Исследования показывают, что дефицит витамина D может приводить не только к физическим, но и к психологическим расстройствам, таким как депрессия, бессонница и проблемы с концентрацией внимания. Таким образом, витамин D является важным фактором не только для здоровья костей, но и для общего качества жизни. - Почему витамин D так важен во время беременности? - Во время беременности женский организм претерпевает ряд серьезных изменений. Этот период является сложным биологическим этапом, на котором необходимо удовлетворять параллельные потребности не одного человека, а двух живых существ — матери и плода. По этой причине возрастает потребность в некоторых витаминах, особенно в витамине D. Витамин D жизненно важен для развития скелетной системы плода. Формирование костей ребенка, развитие зубной ткани, а также здоровое развитие нервной и иммунной систем происходят с участием этого витамина. Витамин D также способствует нормальному функционированию плаценты и правильной транспортировке кислорода и питательных веществ к плоду. Одновременно он играет важную роль в регулировании продолжительности родов и снижении риска преждевременных родов.

Если у беременной женщины низкий уровень витамина D, это может представлять серьезную опасность для здоровья как матери, так и ребенка. Недостаток этого витамина может привести к деформациям костей, таким как рахит, ослаблению иммунной системы и задержке развития у ребенка. - Является ли недиагностированный дефицит витамина D скрытой опасностью для матери и плода? - Дефицит витамина D иногда развивается незаметно, но его последствия весьма серьезны. У беременных женщин этот дефицит проявляется в первую очередь мышечной слабостью, усталостью и болями в костях. Кроме того, могут наблюдаться бессонница, перепады настроения и склонность к депрессии. Эти симптомы часто связаны с беременностью и не воспринимаются всерьез, но в их основе лежит дефицит витамина D. Этот дефицит повышает риск гестационного диабета, преэклампсии и преждевременных родов. Кроме того, из-за неправильного распределения кальция в организме у матери может развиться остеопороз. Для плода дефицит витамина D может привести к плохому формированию костей, низкому весу при рождении, ослабленному иммунитету, частым инфекциям и даже задержке психомоторного развития. Исследования показывают, что у детей матерей с дефицитом витамина D впоследствии могут развиться астма, аллергические заболевания и некоторые аутоиммунные проблемы. - Как восполнить дефицит витамина D? - Витамин D поступает в организм тремя основными путями: через солнечный свет, пищу и лекарственные добавки. Витамин D, синтезируемый под кожей под воздействием солнечного света, считается естественным источником. Для этого достаточно, чтобы кожа находилась на солнце около 15-20 минут в течение дня.

Среди источников витамина D, употребляемых с пищей, особенно выделяются лосось, сардины, яичные желтки, рыбий жир, молоко и молочные продукты. Однако ежедневное потребление этих продуктов может не в полной мере удовлетворить потребность в витамине D. Поэтому по рекомендации врача назначаются добавки витамина D — в виде капель, капсул или жидкости, особенно беременным женщинам. Эти препараты следует применять только после лабораторных исследований и по назначению врача. - Сколько витамина D следует принимать во время беременности и как его следует использовать? - Во время беременности суточная потребность женщины в витамине D составляет приблизительно 600-2000 МЕ (международных единиц). Эта цифра может варьироваться в зависимости от возраста женщины, степени воздействия солнечных лучей на кожу, массы тела, климата, в котором она живет, и общего состояния здоровья. Если результаты анализов показывают низкий уровень витамина D, врач назначит препарат в дозировке, соответствующей этой потребности. Поскольку витамин D является жирорастворимым витамином, его прием с жирной пищей увеличивает его усвоение. Однако следует соблюдать осторожность — высокие дозы, принимаемые без наблюдения врача, могут быть опасны для здоровья.

- Рекомендуется ли продолжать прием витамина D во время грудного вскармливания? - Потребность в витамине D сохраняется и после родов. Напротив, в этот период этот витамин становится еще более важным как для восстановления матери, так и для правильного развития ребенка. Витамин D, необходимый детям, находящимся на грудном вскармливании, передается из организма матери. Если мать не получает достаточно витамина D, это может привести к ослаблению костей, рахиту и снижению сопротивляемости ребенка к инфекциям. По этой причине кормящим матерям также рекомендуется принимать витамины под наблюдением врача, как и во время беременности. Это необходимо для здоровья как матери, так и ребенка.

- Наиболее надежным методом выявления дефицита витамина D является анализ крови. Количество этого витамина в организме определяется по уровню 25-гидроксивитамина D [25(OH)D]. Если уровень ниже нормы, врач может назначить краткосрочный курс лечения высокими дозами. Затем переходит на поддерживающую, то есть профилактическую дозу, и в течение этого периода уровень витамина контролируется с помощью регулярных повторных анализов. Женщинам, планирующим беременность, рекомендуется сдавать эти анализы до наступления беременности. Таким образом, беременность протекает более благополучно, а серьезные проблемы в развитии ребенка предотвращаются.