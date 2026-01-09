Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит

«Некоторые люди погибали из-за того, что толпы были настолько огромные, что людей буквально затаптывали, это было ужасно. Толпы просто колоссальные. Энтузиазм по поводу свержения этого режима — невероятный. Там так много людей протестуют», — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предпринять жесткие действия в отношении иранских властей на фоне роста протестов в Иране.

По его словам, никто не видел ничего подобного тому, что происходит сейчас в Иране.

«Но я ясно дал понять: если они начнут стрелять по этим людям — а это полностью безоружные люди, которые любят свою страну и хотят перемен, посмотрите, во что превратилась их страна. Они отброшены на 150 лет назад. Если с этими людьми что-то сделают плохое, мы нанесем очень жесткий удар», — добавил президент США.

Эмигрировавший принц Реза Пехлеви поблагодарил Трампа за повторное подтверждение его обещания привлечь иранский режим к ответственности. По его словам, миллионы иранцев требуют свободы, а власти страны перекрыли все каналы связи.

«Миллионы иранцев потребовали сегодня своей свободы. В ответ режим в Иране перекрыл все каналы связи. Был отключен интернет. Были обрезаны стационарные линии. Возможно, они даже попытаются заглушить спутниковые сигналы», — написал Пехлеви в X.

«Я призываю использовать все доступные технические, финансовые и дипломатические ресурсы, чтобы восстановить связь с народом Ирана, чтобы его голос и воля были услышаны и видны. Не дайте заглушить голоса моих смелых соотечественников», — добавил он.

Тем временем высокопоставленный американский чиновник сообщил телеканалу Fox News, что Центральное командование США (CENTCOM) внимательно отслеживает растущие антиправительственные протесты в Тегеране. По его словам, Вашингтон также будет наблюдать за пятничными молитвами по всему Ирану, фиксируя реакцию властей.

В свою очередь, Al Jazeera сообщает о новой волне протестов: рано утром в пятницу тысячи людей вышли на улицы Тегерана.

В восточной части столицы ночью было подожжено правительственное здание. Кроме того, в Йезде зафиксирован поджог здания мэрии.

По сообщениям очевидцев и оппозиционных источников, силовые структуры открыли огонь по участникам антиправительственных протестов в городе Фердис (провинция Альборз) в 30 км к западу от Тегерана. Сообщается о десятках погибших, однако официального подтверждения этих данных на данный момент нет.

Протесты докатились до родного города Рухоллы Хомейни, основателя Исламской революции, которая свергла монархию в Иране в 1979 году. Участники скандировали «Да здравствует шах!»

Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместное заявление, осуждающее действия иранских властей против протестующих. Правозащитники отметили, что силы безопасности «применяли незаконную силу, огнестрельное оружие и массовые произвольные аресты с целью разгона, запугивания и наказания в основном мирных демонстрантов».

По их данным, силы безопасности, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и полицию, незаконно использовали винтовки, дробовики с металлической дробью, водометы, слезоточивый газ и физическое насилие.

Правозащитные организации сообщают, что с 28 декабря 2025 года по 3 января 2026 года в 13 городах восьми провинций погибли как минимум 28 протестующих и случайных прохожих, включая детей.