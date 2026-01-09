USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Turkish Airlines отменяет рейсы в Тегеран

12:08 652

Авиакомпания Turkish Airlines отменила пять пятничных рейсов в иранскую столицу Тегеран, где уже тринадцатый день проходят протесты. Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на данные приложения Стамбульского аэропорта.

Отмечается, что отменены еще пять рейсов, выполняемых иранскими авиакомпаниями, в то же время семь других рейсов остаются в расписании.

Турецкие власти пока не комментируют протесты в Иране.

Согласно данным специализированного сайта Flight Radar, в четверг вечером самолет Turkish Airlines, следовавший в Шираз, и самолет Pegasus, следовавший в Мешхед, вернулись из иранского воздушного пространства.

