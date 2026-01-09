USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Эстетический хирург и анестезиолог ответят перед судом

Инара Рафикгызы
12:11 773

Завершено предварительное следствие по уголовному делу эстетического хирурга Ягуба Асади и анестезиолога Джамили Алиевой.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Насиминский районный суд. Дело рассматривает судья Анар Ибадзаде. Дата предварительного слушания пока не назначена.

Отметим, что инцидент произошел 30 апреля прошлого года. 34-летняя Нигяр Будаглы, которой делали ринопластику в бакинской клинике MedAura, впала в кому на операционном столе. После обращения матери девушки в прокуратуру Насиминского района к уголовной ответственности были привлечены хирург Ягуб Асади и анестезиолог Джамиля Алиева. Им предъявили обвинение по статье 314.2 УК Азербайджана. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16147
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1837
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6104
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 629
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 658
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 951
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9137
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2130
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2183
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2212
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2958

ЭТО ВАЖНО

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16147
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1837
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6104
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 629
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 658
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 951
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9137
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2130
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2183
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2212
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2958
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться