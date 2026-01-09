Эстетический хирург и анестезиолог ответят перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу эстетического хирурга Ягуба Асади и анестезиолога Джамили Алиевой.
Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Насиминский районный суд. Дело рассматривает судья Анар Ибадзаде. Дата предварительного слушания пока не назначена.
Отметим, что инцидент произошел 30 апреля прошлого года. 34-летняя Нигяр Будаглы, которой делали ринопластику в бакинской клинике MedAura, впала в кому на операционном столе. После обращения матери девушки в прокуратуру Насиминского района к уголовной ответственности были привлечены хирург Ягуб Асади и анестезиолог Джамиля Алиева. Им предъявили обвинение по статье 314.2 УК Азербайджана. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.