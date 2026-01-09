Оттепель по-венесуэльски

В Венесуэле из тюрем выпустили более 800 политзаключенных, в том числе бывшего кандидата в президенты Энрике Маркеса. По данным газеты El Nacional, на свободу выйдут венесуэльский оппозиционный политик Хуан Пабло Гуанипа и правозащитница Росио Сан-Мигель.

СМИ также сообщают о возможном освобождении экс-кандидата в президенты Венесуэлы Энрике Маркеса и Рафаэля Тудареса, зятя политика Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, которого оппозиция считает настоящим победителем последних президентских выборов в Венесуэле.

Как заявила врио президента страны Делси Родригес, Венесуэла остается «свободной и независимой», во время «нападений никто не сидел сложа руки».

«Здесь никто не сдавался. Шла битва, битва за нашу Родину, за наших освободителей», - подчеркнула Родригес.