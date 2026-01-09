USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Трамп об операции в Венесуэле: Рубио отомстил Кубе

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил, что возможная операция США в Венесуэле может быть способом мести Кубе со стороны госсекретаря Марко Рубио – уроженца острова.

Во время интервью Трамп резко критиковал зависимость Кубы от Венесуэлы. Президент США заявил, что остров «не сможет выжить» без венесуэльской нефти, подчеркнув, что Гавана полностью зависит от Каракаса как в поставках, так и в финансовой поддержке. Ведущий спросил, действительно ли операция в Венесуэле может быть местью Кубе со стороны Рубио. На это Трамп ответил: «Может быть».

Третьего января США нанесли удары по Каракасу, после чего был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. В суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и сговоре. В начале января Рубио заявил, что правительство Кубы «представляет собой огромную проблему», однако не уточнил, планируются ли военные действия на острове, аналогичные операции в Венесуэле.

