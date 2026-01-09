Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавший

На заводе Karbomid в городе Сумгаите произошел взрыв.

В результате взрыва пострадал житель Сумгаита, работавший на этом заводе, Эльмаддин Гурбанов, 1994 года рождения, он получил термические ожоги.

В Сумгаитском медицинском центре сообщили, что сегодня около 00:10 в городскую больницу № 2 Сумгаитского медицинского центра был госпитализирован мужчина, 1994 года рождения.

«Пациенту, у которого диагностирован термический ожог, приведший к расхождению и нарушению целостности глазного яблока, была оказана первичная медицинская помощь в приемном отделении, а для более специализированного лечения он был эвакуирован в ожоговый центр при Наримановском медицинском центре», - сообщили в больнице.