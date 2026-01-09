USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Госдокументы по вопросам образования в Азербайджане переводятся в цифру

12:45 231

Кабинет Министров Азербайджанской Республики утвердил новые правила, обеспечивающие выдачу государственных документов по вопросам образования в полностью электронном формате (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/tehsil-haqqinda-dovlet-senedlerinin-tesvirlerinin-9253).

Как сообщили в Министерстве науки и образования, данное решение направлено на ускорение цифровизации системы образования, организацию документооборота на основе современных принципов электронного управления и существенное повышение доступности услуг для граждан.

Согласно новому решению, постановление Кабинета Министров №82 от 29 апреля 2010 года отменяется, и вместо него применяются новые механизмы, соответствующие принципам цифровизации и электронного правительства. Таким образом, дипломы, аттестаты, сертификаты и приложения к ним на уровне высшего, среднего, профессионального и общего образования будут оформлены как юридически действительные электронные документы. Процесс выдачи государственных документов об образовании полностью переводится в цифровую среду.

Основные преимущества новых правил:

* Государственные документы об образовании будут формироваться в электронном формате через «Централизованную информационную систему образования» (TMİS);

* Информация в документах об образовании будет безопасно передаваться и обрабатываться через Информационную систему электронного правительства (EHİS);

* На документы всех уровней образования будут наноситься штрих-коды, обеспечивающие их оперативное и онлайн-проверку подлинности;

* Выпускники смогут в любое время получить доступ к своим документам из электронных кабинетов, обмениваться ими в электронном виде и распечатывать при необходимости;

* Выдача, аннулирование и перевыдача дубликатов документов об образовании будут осуществляться на основе единых, прозрачных и полностью цифровых процедур.

Данные правила систематически регулируют содержание, сроки выдачи, случаи отказа в выдаче и юридические последствия государственных документов на уровне бакалавриата, магистратуры, резидентуры, а также на уровне среднего специализированного, профессионального и общего образования.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров № 2 от 7 января 2026 года были утверждены «Правила выдачи справок лицам, не завершившим какой-либо этап или уровень образования по различным причинам» (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/muxtelif-sebeblerden-tehsilin-her-hansi-pillesini-9254).

Согласно утвержденным новым правилам, справки, выдаваемые лицам, не завершившим обучение по различным причинам, будут оформляться в виде электронного документа через «Централизованную информационную систему образования» (TMİS) в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об электронной подписи и электронном документе» и будут подаваться в электронные кабинеты заявителей, расположенные в Информационной системе электронного правительства (EHİS).

В соответствии с правилами информация, содержащаяся в сертификатах, может быть представлена и получена через EHİS. Информация, представленная через электронную систему, будет иметь ту же юридическую силу, что и документы, представленные на бумаге.

В министерстве отмечают, что принятые нормативные изменения способствуют повышению прозрачности в выдаче государственных документов по вопросам образования, упрощению административных процедур, повышению удовлетворенности граждан и укреплению институциональных основ цифрового управления в системе образования.

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16155
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1840
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6104
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 637
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 666
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 954
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9140
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2135
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2189
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2221
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2966

ЭТО ВАЖНО

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16155
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1840
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6104
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 637
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 666
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 954
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9140
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2135
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2189
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2221
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2966
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться