Госдокументы по вопросам образования в Азербайджане переводятся в цифру

Как сообщили в Министерстве науки и образования, данное решение направлено на ускорение цифровизации системы образования, организацию документооборота на основе современных принципов электронного управления и существенное повышение доступности услуг для граждан.

Согласно новому решению, постановление Кабинета Министров №82 от 29 апреля 2010 года отменяется, и вместо него применяются новые механизмы, соответствующие принципам цифровизации и электронного правительства. Таким образом, дипломы, аттестаты, сертификаты и приложения к ним на уровне высшего, среднего, профессионального и общего образования будут оформлены как юридически действительные электронные документы. Процесс выдачи государственных документов об образовании полностью переводится в цифровую среду.

Основные преимущества новых правил:

* Государственные документы об образовании будут формироваться в электронном формате через «Централизованную информационную систему образования» (TMİS);

* Информация в документах об образовании будет безопасно передаваться и обрабатываться через Информационную систему электронного правительства (EHİS);

* На документы всех уровней образования будут наноситься штрих-коды, обеспечивающие их оперативное и онлайн-проверку подлинности;

* Выпускники смогут в любое время получить доступ к своим документам из электронных кабинетов, обмениваться ими в электронном виде и распечатывать при необходимости;

* Выдача, аннулирование и перевыдача дубликатов документов об образовании будут осуществляться на основе единых, прозрачных и полностью цифровых процедур.

Данные правила систематически регулируют содержание, сроки выдачи, случаи отказа в выдаче и юридические последствия государственных документов на уровне бакалавриата, магистратуры, резидентуры, а также на уровне среднего специализированного, профессионального и общего образования.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров № 2 от 7 января 2026 года были утверждены «Правила выдачи справок лицам, не завершившим какой-либо этап или уровень образования по различным причинам» (https://nk.gov.az/az/senedler/qerarlar/muxtelif-sebeblerden-tehsilin-her-hansi-pillesini-9254).

Согласно утвержденным новым правилам, справки, выдаваемые лицам, не завершившим обучение по различным причинам, будут оформляться в виде электронного документа через «Централизованную информационную систему образования» (TMİS) в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об электронной подписи и электронном документе» и будут подаваться в электронные кабинеты заявителей, расположенные в Информационной системе электронного правительства (EHİS).

В соответствии с правилами информация, содержащаяся в сертификатах, может быть представлена и получена через EHİS. Информация, представленная через электронную систему, будет иметь ту же юридическую силу, что и документы, представленные на бумаге.

В министерстве отмечают, что принятые нормативные изменения способствуют повышению прозрачности в выдаче государственных документов по вопросам образования, упрощению административных процедур, повышению удовлетворенности граждан и укреплению институциональных основ цифрового управления в системе образования.