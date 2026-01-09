USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»

Отдел спорта
12:51 668

10 января футбольный клуб «Карабах» отправится в Анталью на недельные сборы перед важнейшим и во многом решающим матчем Лиги чемпионов против немецкого «Айнтрахта». 

В Анталье команда сыграет с узбекским «Нефтчи» из Ферганы (12 января) и с польским «Заглебье» из Любина (16 января). Матч с «Айнтрахтом», напомним, состоится в Баку 21 января.

Перед вылетом в Анталью главный тренер Гурбан Гурбанов рассказал о текущем положении дел в команде.

«Игроки неплохо отдохнули. Правда, некоторые футболисты приболели. Речь идет о Торале Байрамове и Алексее Кащуке. В целом же все тренируются с удовольствием. В первом контрольном матче игроки сыграют по тайму, а во второй встрече выпустим футболистов на 90 минут.

Нашим футболистам продолжают поступать звонки. К игрокам у меня претензий нет. Я больше недоволен теми, кто звонит. А звонят со всех сторон. И даже скажу, что больше интереса проявляют к азербайджанским футболистам. В последнее время у нас количество менеджеров увеличилось.

Марко Янкович? На данный момент у меня нет информации о его уходе.

Мы ищем футболистов на все позиции. Очень хотим усилиться, потому что в прошлом году потратили много сил. Если так пойдет и дальше, то у команды не останется сил, в том числе и психологических.

Это нормально, что сейчас в Премьер-лиге лидирует «Сабах», а не мы. Нет такого правила, что каждый год одна и та же команда должна становиться чемпионом. В любой лиге чемпионом может стать другая команда. В больших лигах тоже так. Сегодня если мадридский «Реал» не стал чемпионом, это не значит, что в следующем он будет менее амбициозен. Но мы будем бороться до конца. Чемпионат проходит очень напряженно.

Смог ли я за эти дни отдохнуть от футбола? Это невозможно. Куда бы я ни пошел, везде говорят о футболе. Особенно обсуждают наши последние поражения. Меня по-настоящему понимают только 3-4 человека. Они дают мне мотивацию. Остальные, хоть и полушутя, говорят: почему ты заменил того или этого (смеется)? Избежать этого не получается, к сожалению», - сказал он.

У Гурбана Гурбанова также спросили о возвращении на стадион «Имарет» в Агдаме. Планируется, что арена будет построена к концу 2028 года.

«До того дня еще нужно дожить. Это я сейчас о себе (смеется). Неважно, каким будет первый матч на стадионе «Имарет». Премьер-лига или еврокубки… В любом случае наша первая игра в Агдаме по своей значимости будет как финал Лиги чемпионов», - сказал Гурбан Гурбанов.

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16158
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1841
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6104
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 641
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 669
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 956
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9140
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2137
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2189
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2225
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2966

ЭТО ВАЖНО

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16158
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1841
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6104
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 641
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 669
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 956
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9140
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2137
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2189
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2225
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2966
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться