Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»

В Анталье команда сыграет с узбекским «Нефтчи» из Ферганы (12 января) и с польским «Заглебье» из Любина (16 января). Матч с «Айнтрахтом», напомним, состоится в Баку 21 января.

10 января футбольный клуб « Карабах » отправится в Анталью на недельные сборы перед важнейшим и во многом решающим матчем Лиги чемпионов против немецкого «Айнтрахта».

«Игроки неплохо отдохнули. Правда, некоторые футболисты приболели. Речь идет о Торале Байрамове и Алексее Кащуке. В целом же все тренируются с удовольствием. В первом контрольном матче игроки сыграют по тайму, а во второй встрече выпустим футболистов на 90 минут.

Нашим футболистам продолжают поступать звонки. К игрокам у меня претензий нет. Я больше недоволен теми, кто звонит. А звонят со всех сторон. И даже скажу, что больше интереса проявляют к азербайджанским футболистам. В последнее время у нас количество менеджеров увеличилось.

Марко Янкович? На данный момент у меня нет информации о его уходе.

Мы ищем футболистов на все позиции. Очень хотим усилиться, потому что в прошлом году потратили много сил. Если так пойдет и дальше, то у команды не останется сил, в том числе и психологических.

Это нормально, что сейчас в Премьер-лиге лидирует «Сабах», а не мы. Нет такого правила, что каждый год одна и та же команда должна становиться чемпионом. В любой лиге чемпионом может стать другая команда. В больших лигах тоже так. Сегодня если мадридский «Реал» не стал чемпионом, это не значит, что в следующем он будет менее амбициозен. Но мы будем бороться до конца. Чемпионат проходит очень напряженно.

Смог ли я за эти дни отдохнуть от футбола? Это невозможно. Куда бы я ни пошел, везде говорят о футболе. Особенно обсуждают наши последние поражения. Меня по-настоящему понимают только 3-4 человека. Они дают мне мотивацию. Остальные, хоть и полушутя, говорят: почему ты заменил того или этого (смеется)? Избежать этого не получается, к сожалению», - сказал он.

У Гурбана Гурбанова также спросили о возвращении на стадион «Имарет» в Агдаме. Планируется, что арена будет построена к концу 2028 года.

«До того дня еще нужно дожить. Это я сейчас о себе (смеется). Неважно, каким будет первый матч на стадионе «Имарет». Премьер-лига или еврокубки… В любом случае наша первая игра в Агдаме по своей значимости будет как финал Лиги чемпионов», - сказал Гурбан Гурбанов.