В московском аэропорту отменены рейсы в Баку

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями Azerbaijan Airlines (Azerbaijan Airlines) внесла изменения в расписание рейсов в Москву.

Как сообщили в авиакомпании, были отменены рейсы по маршруту Баку — Москва (Внуково) — Баку (J2 805 / J2 806).

Для минимизации возможных неудобств AZAL оперативно приняла все необходимые меры в соответствии с действующими правилами обслуживания пассажиров. Пассажирам были предложены альтернативные варианты перелета, а в предусмотренных случаях обеспечен возврат стоимости авиабилетов.

Часть пассажиров отмененного рейса была доставлена в пункт назначения рейсами AZAL J2 809 / J2 810. Пассажирам, находившимся в Москве и не воспользовавшимся альтернативными вариантами перелета, был оформлен возврат денежных средств за приобретенные билеты.

Azerbaijan Airlines приносит извинения за доставленные неудобства и выражает благодарность пассажирам за понимание и терпение.