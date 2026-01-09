Украинцы добивают российский нефтезавод

Ильский нефтеперерабатывающий завод (Ильский НПЗ) в Краснодарском крае России полностью остановил производственный цикл после атаки украинских беспилотников в ночь на 1 января.

После предыдущей атаки предприятие планировало контролируемую остановку отдельных установок для ремонта и обслуживания, не исключая сохранение переработки в сокращенном режиме. Однако удар в ночь на 1 января привел к повреждению ключевого технологического оборудования и фактически вывел завод из строя.

В результате предприятие заявило о полной и долгосрочной остановке производственного цикла. По оценкам отраслевых источников, восстановление может занять месяцы и потребовать значительных капитальных затрат, что создает дополнительные риски для регионального рынка нефтепродуктов и логистических цепочек Юга России.

Фактически плановая пауза была заменена вынужденной остановкой на неопределенный срок.