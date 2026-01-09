Россияне повредили здание посольства Катара в Украине

Во время массированного удара по Киеву в ночь на 9 января российский дрон повредил здание посольства Катара. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

«Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах.

Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда она снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры», - написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что нынешний удар РФ максимально громко напоминает международным партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет.

В ночь на 9 января Россия нанесла удар по Украине. Основным направлением были Киев и Киевская область. По состоянию на утро пятницы известно о четырех погибших только в Киеве. Среди них работник скорой помощи. Десятки людей ранены.

Также РФ применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 9 января российские войска атаковали Украину 278 средствами воздушного нападения - 36 ракетами и 242 беспилотниками различных типов. По состоянию на 09.00 (11.00 по Баку) противовоздушной обороной Украины было сбито/подавлено 244 воздушные цели РФ.