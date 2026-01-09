USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Россияне повредили здание посольства Катара в Украине

13:15 162

Во время массированного удара по Киеву в ночь на 9 января российский дрон повредил здание посольства Катара. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

«Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах.

Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда она снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры», - написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что нынешний удар РФ максимально громко напоминает международным партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет.

В ночь на 9 января Россия нанесла удар по Украине. Основным направлением были Киев и Киевская область. По состоянию на утро пятницы известно о четырех погибших только в Киеве. Среди них работник скорой помощи. Десятки людей ранены.

Также РФ применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 9 января российские войска атаковали Украину 278 средствами воздушного нападения - 36 ракетами и 242 беспилотниками различных типов. По состоянию на 09.00 (11.00 по Баку) противовоздушной обороной Украины было сбито/подавлено 244 воздушные цели РФ.

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16168
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1843
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6105
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 646
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 674
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 962
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9141
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2144
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2195
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2231
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2971

ЭТО ВАЖНО

Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского
Ударили «Орешником» по Украине: «мстили» за Путина. Заявление Зеленского видео, обновлено 13:03
13:03 16168
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
Иранцы протестуют, Трамп с Пехлеви следит
12:06 1843
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6105
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 646
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 674
Оттепель по-венесуэльски
Оттепель по-венесуэльски видео
12:28 962
Путин выжидает, чтобы жахнуть!
Путин выжидает, чтобы жахнуть! наша аналитика; все еще актуально
8 января 2026, 22:49 9141
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
Дугин призвал Кремль «сделать что-то ужасное»
11:59 2144
Украина срочно созывает Совбез ООН
Украина срочно созывает Совбез ООН
11:48 2195
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
Трамп о захвате танкера: «Российские корабли очень быстро ушли...»
11:30 2231
Трамп раскрыл планы Хаменеи
Трамп раскрыл планы Хаменеи
11:06 2971
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться