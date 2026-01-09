Хаменеи сравнил Трампа с шахом и фараоном: Он будет свергнут

Иранский народ не терпит «наемничества в интересах иностранцев», заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении к народу.
«Кем бы ты ни был, как только ты становишься наемником иностранца, как только начинаешь работать на иностранцев, народ считает тебя отвергнутым.
А что касается того типа (президента США Дональда Трампа), который сидит там с высокомерием и гордыней и выносит суждения обо всем мире, пусть он тоже знает: обычно деспоты и высокомерные силы мира — такие как фараон, Нимрод, Реза-хан, Мохаммад Реза и им подобные — были свергнуты именно тогда, когда находились на пике своей гордыни. И этот тоже будет свергнут», - сказал Хаменеи.
*** 13:42
Ради появления исламской республики в Иране пролили кровь «сотен тысяч благородных людей», заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи в телеобращении к гражданам.
«Исламская республика не отступит перед теми, кто занимается разрушением. Его (вероятно, имеется в виду президент США Дональд Трамп) руки запятнаны кровью более тысячи иранцев.
В ходе двенадцатидневной войны были убиты (стали мучениками) более тысячи наших соотечественников — помимо командиров, ученых и высокопоставленных лиц, в том числе и простые граждане.
Этот человек заявил: «Я отдал приказ, я командовал во время войны».
Тем самым он признал, что его руки запятнаны кровью иранцев.
А затем он говорит: «Я сторонник иранского народа».
И горстка неопытных, невнимательных и не задумывающихся людей верит этому, принимает это и действует в соответствии с его желаниями.
Есть и те, чье занятие — разрушение.
Прошлой ночью в Тегеране, а также в некоторых других местах группа вандалов разрушила здание, принадлежащее их собственной стране.
К примеру, они разрушили какое-то здание или стену лишь для того, чтобы угодить президенту Соединенных Штатов.
Потому что он сказал… некую бессмысленную ерунду… что «если правительство Ирана сделает то или это, я встану на вашу сторону».
На сторону этих погромщиков и людей, наносящих вред стране.
Эти люди возлагают на него свои надежды.
Если он (Трамп) способен, пусть управляет своей собственной страной. В его стране и так происходят самые разные события», - сказал Хаменеи.
January 9, 2026
*** 13:24
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает с обращением к иранскому народу по государственному телевидению, пишут иранские оппозиционные СМИ.
«Молодежь Ирана, сохраняйте единство и готовность. Сплоченная нация способна преодолеть любого врага», - сказал он.
Хаменеи также заявил, что «есть некоторые бунтовщики», которые, нанося ущерб общественной собственности, «хотят угодить президенту США».
«(Президенту США Дональду) Трампу следует сосредоточиться на проблемах в своей собственной стране», - добавил верховный лидер Ирана.