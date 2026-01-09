USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Хаменеи сравнил Трампа с шахом и фараоном: Он будет свергнут

обновлено 14:05
14:05 2943

Иранский народ не терпит «наемничества в интересах иностранцев», заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телеобращении к народу.

«Кем бы ты ни был, как только ты становишься наемником иностранца, как только начинаешь работать на иностранцев, народ считает тебя отвергнутым.

А что касается того типа (президента США Дональда Трампа), который сидит там с высокомерием и гордыней и выносит суждения обо всем мире, пусть он тоже знает: обычно деспоты и высокомерные силы мира — такие как фараон, Нимрод, Реза-хан, Мохаммад Реза и им подобные — были свергнуты именно тогда, когда находились на пике своей гордыни. И этот тоже будет свергнут», - сказал Хаменеи.

*** 

Ради появления исламской республики в Иране пролили кровь «сотен тысяч благородных людей», заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи в телеобращении к гражданам.

«Исламская республика не отступит перед теми, кто занимается разрушением. Его (вероятно, имеется в виду президент США Дональд Трамп) руки запятнаны кровью более тысячи иранцев.

В ходе двенадцатидневной войны были убиты (стали мучениками) более тысячи наших соотечественников — помимо командиров, ученых и высокопоставленных лиц, в том числе и простые граждане.

Этот человек заявил: «Я отдал приказ, я командовал во время войны».

Тем самым он признал, что его руки запятнаны кровью иранцев.

А затем он говорит: «Я сторонник иранского народа».

И горстка неопытных, невнимательных и не задумывающихся людей верит этому, принимает это и действует в соответствии с его желаниями.

Есть и те, чье занятие — разрушение.

Прошлой ночью в Тегеране, а также в некоторых других местах группа вандалов разрушила здание, принадлежащее их собственной стране.

К примеру, они разрушили какое-то здание или стену лишь для того, чтобы угодить президенту Соединенных Штатов.

Потому что он сказал… некую бессмысленную ерунду… что «если правительство Ирана сделает то или это, я встану на вашу сторону».

На сторону этих погромщиков и людей, наносящих вред стране.

Эти люди возлагают на него свои надежды.

Если он (Трамп) способен, пусть управляет своей собственной страной. В его стране и так происходят самые разные события», - сказал Хаменеи.

***

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает с обращением к иранскому народу по государственному телевидению, пишут иранские оппозиционные СМИ.

«Молодежь Ирана, сохраняйте единство и готовность. Сплоченная нация способна преодолеть любого врага», - сказал он.

Хаменеи также заявил, что «есть некоторые бунтовщики», которые, нанося ущерб общественной собственности, «хотят угодить президенту США».

«(Президенту США Дональду) Трампу следует сосредоточиться на проблемах в своей собственной стране», - добавил верховный лидер Ирана.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 564
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 423
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 552
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1018
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1815
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19062
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5685
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6628
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2197
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1948
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2291
