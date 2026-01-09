USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

«Истечет так истечет»: Трамп о договоре с Россией

13:46 1304

США не обеспокоены возможным истечением российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и рассчитывает на новое соглашение с участием Китая и других стран. Такой вывод сделал «Коммерсант» из интервью американского президента Дональда Трампа газете The New York Times (NYT).

«Истечет так истечет. Мы просто заключим соглашение получше», – сказал газете Трамп о ДСНВ.

Полная версия интервью Трампа NYT пока не опубликована, однако из доступных цитат на сайте газеты видно, что американский президент хочет, чтобы в следующем договоре по контролю над вооружениями участвовали не только США и Россия, но и быстро наращивающий ядерный арсенал Китай. Кроме того, Трамп допустил, что к переговорам могли бы подключиться и «другие игроки», вероятно, имея в виду Францию и Великобританию.

Ранее власти КНР не раз заявляли, что не видят смысла участвовать в переговорах по ограничению ядерного оружия с США и Россией, чьи арсеналы остаются существенно больше китайского. Франция и Великобритания также не проявляли желания подключаться к таким процессам.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия располагает 4380 ядерными боеголовками, США – 3708 (в эти данные не включены списанные или еще не утилизированные заряды). Китай не раскрывает точные данные о своем ядерном потенциале. SIPRI оценивает количество его боеголовок в 500, при этом отмечая, что Пекин быстрее всех наращивает свой арсенал. Франция имеет около 290 ядерных боеголовок, Великобритания – около 230.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил США сохранить на год количественные потолки истекающего ДСНВ по боезарядным носителям, чтобы «не провоцировать гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности».

