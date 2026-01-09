Трамп освободит россиян

Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение РФ принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва «приступает к срочной проработке всех вопросов для скорейшего возвращения освобожденных граждан». Кроме того, РФ «приветствует решение США об освобождении российских граждан и выражает признательность американской администрации».

Ранее сообщалось, что большинство моряков, захваченных США на российском танкере «Маринера», составляют украинцы. Граждан Украины среди экипажа 20 человек, еще шесть граждан Грузии и двое россиян.

Береговая охрана США еще в декабре начала преследовать танкер у берегов Венесуэлы, поскольку не смогла получить от властей Гайаны подтверждения, что судно идет под их флагом.

Представители США потребовали от капитана проследовать в порт США, он не подчинился и направил судно в Атлантический океан. По пути следования танкер запросил у порта Сочи временную регистрацию под российский флаг и получил ее. Но это не спасло танкер от захвата.