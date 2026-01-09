USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Трамп освободит россиян

заявила Захарова
13:48 1817

Президент США Дональд Трамп в ответ на обращение РФ принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва «приступает к срочной проработке всех вопросов для скорейшего возвращения освобожденных граждан». Кроме того, РФ «приветствует решение США об освобождении российских граждан и выражает признательность американской администрации».

Ранее сообщалось, что большинство моряков, захваченных США на российском танкере «Маринера», составляют украинцы. Граждан Украины среди экипажа 20 человек, еще шесть граждан Грузии и двое россиян.

Береговая охрана США еще в декабре начала преследовать танкер у берегов Венесуэлы, поскольку не смогла получить от властей Гайаны подтверждения, что судно идет под их флагом.

Представители США потребовали от капитана проследовать в порт США, он не подчинился и направил судно в Атлантический океан. По пути следования танкер запросил у порта Сочи временную регистрацию под российский флаг и получил ее. Но это не спасло танкер от захвата.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 571
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 427
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 556
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1021
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1818
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19068
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5690
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6628
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2200
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1949
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2295

