Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Когда закончится война?

Соцопрос в Украине
13:55 854

29% граждан Украины склоняются к мнению, что война с Россией может завершиться в 2027 году. 16% прогнозируют конец боевых действий в первой половине 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 26 ноября — 29 декабря 2025 года, пишут украинские СМИ.

Опрос был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины.

КМИС обращает внимание, что 10% опрошенных рассчитывали на то, что война завершится к началу 2026 года.

По состоянию на сегодня (9 января – ред.) 16% склоняются к мнению, что завершение боевых действий можно ожидать в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%).

Также отмечено, что 12% говорят о второй половине 2026 года.

Что важно понимать – только четверть опрошенных прогнозируют завершение войны в условно недалекой перспективе.

КМИС обращает внимание, что 62% украинцев до сих пор утверждают, что они настроены терпеть войну столько, сколько будет нужно.

Около 3% признались, что их терпения хватит еще на год. 

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 14% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто затруднился ответить на вопросы).

В опросе участвовал 1001 респондент в возрасте от 18 лет и старше.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 575
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 429
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 557
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1023
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1818
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19072
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5693
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6628
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2201
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1949
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2297

