USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Азербайджан выдал Таджикистану мошенника Назармухаммадзода

14:02 420

Азербайджан экстрадировал на родину гражданина Таджикистана, разыскиваемого международными правоохранительными органами по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Согласно информации, азербайджанская сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче гражданина Мухаммаднидо Назармухаммадзода, 1992 года рождения, разыскиваемого за мошенничество.

Он был задержан на территории Азербайджана в 2025 году. Его передача компетентным органам Таджикистана прошла под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции АР.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 577
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 431
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 558
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1025
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1819
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19072
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5695
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6628
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2202
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1950
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2297

ЭТО ВАЖНО

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 577
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 431
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 558
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1025
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1819
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19072
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5695
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6628
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2202
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1950
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2297
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться