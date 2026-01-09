Азербайджан выдал Таджикистану мошенника Назармухаммадзода

Азербайджан экстрадировал на родину гражданина Таджикистана, разыскиваемого международными правоохранительными органами по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Согласно информации, азербайджанская сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче гражданина Мухаммаднидо Назармухаммадзода, 1992 года рождения, разыскиваемого за мошенничество.
Он был задержан на территории Азербайджана в 2025 году. Его передача компетентным органам Таджикистана прошла под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции АР.