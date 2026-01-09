USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Пасмурно, изморось и ветер

14:11 624

10 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами возможна изморось. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных и предгорных районах выпадет снег. Вечером, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 579
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 434
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 558
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1027
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1819
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19074
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5697
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6630
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2203
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1951
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2298

