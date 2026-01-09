ООН ожидает замедления инфляции в Азербайджане

ООН прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026–2027 годах. Согласно обновленным данным ООН, инфляция в Азербайджане в 2026 году ожидается на уровне 4%, в 2027 году — 3,5%. По оценкам организации, в 2025 году инфляция в стране составила 5,6%.

В свою очередь, Министерство экономики Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2026 году на уровне 4,8%, в 2027 году — 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана, опубликованным в октябре 2025 года, годовая инфляция в текущем году составит около 5,7%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group ожидает, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2026 году составит 5,3%, а в 2027 году — 8,9%. Всемирный банк прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025–2026 годах на уровне 2,3%.

Азиатский банк развития ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 3,5%.

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 3%. По оценкам Fitch Ratings, этот показатель составит 4,6%, тогда как Fitch Solutions ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 5,5%, а в 2027 году — 4,8%.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2024 году составила 2,2%, а в январе–ноябре 2025 года — 5,7%.