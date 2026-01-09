USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

ООН ожидает замедления инфляции в Азербайджане

14:18 471

ООН прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026–2027 годах. Согласно обновленным данным ООН, инфляция в Азербайджане в 2026 году ожидается на уровне 4%, в 2027 году — 3,5%. По оценкам организации, в 2025 году инфляция в стране составила 5,6%.

В свою очередь, Министерство экономики Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2026 году на уровне 4,8%, в 2027 году — 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана, опубликованным в октябре 2025 года, годовая инфляция в текущем году составит около 5,7%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group ожидает, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2026 году составит 5,3%, а в 2027 году — 8,9%. Всемирный банк прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025–2026 годах на уровне 2,3%.

Азиатский банк развития ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 3,5%.

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 3%. По оценкам Fitch Ratings, этот показатель составит 4,6%, тогда как Fitch Solutions ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 5,5%, а в 2027 году — 4,8%.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2024 году составила 2,2%, а в январе–ноябре 2025 года — 5,7%.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 585
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 438
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 558
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1032
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1821
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19080
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5704
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6632
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2205
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1951
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2303

ЭТО ВАЖНО

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 585
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 438
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 558
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1032
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1821
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19080
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5704
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6632
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2205
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1951
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2303
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться