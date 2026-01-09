USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Мирный план согласован: Вашингтон ждет ответа Москвы

14:33 731

Администрация США совместно с Украиной согласовала возможный план урегулирования российско-украинской войны, при этом Вашингтон ожидает «четкого ответа» от Москвы, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, США достигли «соглашения с Украиной почти по всем аспектам» мирного плана. На совместной встрече представители двух стран сосредоточили внимание на двух ключевых вопросах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках со стороны Киева. Теперь Белый дом ожидает ответа президента России Владимира Путина на обновленную версию плана.

По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер передали новый вариант документа спецпредставителю президента России Кириллу Дмитриеву. Передача состоялась в Париже после двухдневных переговоров США с украинской стороной и представителями европейских стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News отмечал, что подготовленный Киевом 20-пунктный мирный план практически полностью согласован с западными партнерами.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 586
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
15:06 441
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 560
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать
14:38 1034
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян
13:48 1822
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
14:10 19083
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови!
14:20 5706
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
01:39 6632
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2205
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1951
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить
14:51 2305

