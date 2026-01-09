Мирный план согласован: Вашингтон ждет ответа Москвы

Администрация США совместно с Украиной согласовала возможный план урегулирования российско-украинской войны, при этом Вашингтон ожидает «четкого ответа» от Москвы, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, США достигли «соглашения с Украиной почти по всем аспектам» мирного плана. На совместной встрече представители двух стран сосредоточили внимание на двух ключевых вопросах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках со стороны Киева. Теперь Белый дом ожидает ответа президента России Владимира Путина на обновленную версию плана.

По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер передали новый вариант документа спецпредставителю президента России Кириллу Дмитриеву. Передача состоялась в Париже после двухдневных переговоров США с украинской стороной и представителями европейских стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News отмечал, что подготовленный Киевом 20-пунктный мирный план практически полностью согласован с западными партнерами.