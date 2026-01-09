USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Украина призвала арабов отреагировать

фото; видео
14:38 1037

Здание посольства Катара в Киеве получило повреждения во время массированного удара РФ в ночь на 9 января. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

«Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине» - написал министр в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции.

«Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам», - отметил глава МИД.

Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 590
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 443
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 561
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1038
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1822
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19084
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5707
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6632
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2206
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1951
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2306

ЭТО ВАЖНО

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 590
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 443
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 561
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1038
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1822
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19084
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5707
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6632
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2206
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1951
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2306
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться