Украина призвала арабов отреагировать

Здание посольства Катара в Киеве получило повреждения во время массированного удара РФ в ночь на 9 января. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

«Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине» - написал министр в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции.

«Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам», - отметил глава МИД.

Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.