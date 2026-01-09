Украина призвала арабов отреагировать

Здание посольства Катара в Киеве получило повреждения во время массированного удара РФ в ночь на 9 января. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
«Ночной удар России по Киеву повредил помещение иностранной дипломатической миссии - посольства Государства Катар в Украине» - написал министр в соцсети Х.
Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции.
«Мы готовы оказать всю необходимую помощь нашим катарским коллегам», - отметил глава МИД.
Он также призвал страны Персидского залива отреагировать на действия России как публично, так и через дипломатические каналы.
