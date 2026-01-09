USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

16-летняя Мамедова скончалась во время операции

Врача будут судить
Инара Рафикгызы
14:42

Возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице в Габале 16-летней девушки, перенесшей ЛОР-операцию (на горле), дело передано в суд.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Габалинского района, следствие по уголовному делу, возбужденному районной прокуратурой по факту смерти жительницы Габалы Малейки Мамедовой, 2009 года рождения, скончавшейся 26 июня прошлого года в хирургическом отделении Центральной районной больницы Габалы, завершено.

В ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Малейка Мамедова скончалась от острого кровотечения в больнице, где проходила стационарное лечение. Согласно материалам дела, причиной, вызвавшей острую кровопотерю, стал технический дефект, имевшей место при перенесенной ею операции «двусторонней тонзиллэктомии» (удаление гланд - ред.), которую проводил отоларинголог хирургического отделения медучреждения Эльчин Махмудов.

Он был привлечен к уголовной ответственности по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и обвинен в предусмотренных этой статьей преступлениях, также решением следственного органа ему назначена мера пресечения в виде подписке о невыезде.

