Друг Трампа забирает украинский литий

По информации журналистов, право на разработку одного из крупнейших государственных литиевых месторождений получила группа инвесторов, среди которых миллиардер Рональд Лаудер — давний друг Трампа.

По информации издания, решение принято на фоне стремления Киева усилить экономические связи с США и привлечь американские инвестиции в добычу стратегических ресурсов.

Сам Трамп заявил, что Белый дом вернет все потраченные на Украину деньги благодаря договоренностям о полезных ископаемых. Он напомнил, что американский экс-глава Джо Байден якобы потратил 350 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву. Теперь, по словам Трампа, он вернул эти деньги обратно посредством сделки по редкоземельным элементам.

Новая версия соглашения о редкоземельных металлах, подготовленная администрацией Трампа, подразумевает полный контроль над будущими инвестициями и добычу полезных ископаемых в Украине.