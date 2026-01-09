Друг Трампа забирает украинский литий

Украинская сторона передала крупное месторождение лития другу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.
По информации журналистов, право на разработку одного из крупнейших государственных литиевых месторождений получила группа инвесторов, среди которых миллиардер Рональд Лаудер — давний друг Трампа.
По информации издания, решение принято на фоне стремления Киева усилить экономические связи с США и привлечь американские инвестиции в добычу стратегических ресурсов.
Сам Трамп заявил, что Белый дом вернет все потраченные на Украину деньги благодаря договоренностям о полезных ископаемых. Он напомнил, что американский экс-глава Джо Байден якобы потратил 350 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву. Теперь, по словам Трампа, он вернул эти деньги обратно посредством сделки по редкоземельным элементам.
Новая версия соглашения о редкоземельных металлах, подготовленная администрацией Трампа, подразумевает полный контроль над будущими инвестициями и добычу полезных ископаемых в Украине.