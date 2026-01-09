Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?

Председатель партии REAL, экономист Натиг Джафарли в интервью haqqin.az отметил, что Иран является одной из потенциально самых богатых стран мира. Но несмотря на это, бюджет Ирана в 2024 году составлял всего около 50–55 млрд долларов, а ВВП — примерно 356 млрд долларов.

К примеру, если сравнить с Турцией, то можно сказать, что численность населения обеих стран почти одинаковая, но бюджет Турции превышает иранский в 8-9 раз, а ВВП – в 4-5 раз. Бюджет Турции в 2024 году составил около 450–480 млрд долларов, а ВВП — 1 трлн 323 млрд долларов. Он считает, что в случае снятия санкций и возвращения Ирана в мировую экономику в страну в короткие сроки могут хлынуть сотни миллиардов долларов инвестиций.

«Иранский рынок большой, но в хорошем смысле слова «голодный». Многие страны готовы инвестировать в Иран, и за сравнительно короткий период — примерно за 5–8 лет — страна обладает потенциалом увеличить свой ВВП в три раза, а бюджет — в десять раз. Иран изменился, сейчас идет и будет продолжаться процесс институционального оформления этих изменений. Самое главное — там произошла смена поколений: около 75% населения не видели революцию, а молодежь уже не верит в те «идеалы». Сложилась ситуация, во многом напоминающая последние годы существования СССР», — отметил Джафарли.

По его словам, после возвращения Ирана в мировую экономику он может стать одним из крупнейших экономических «драйверов» и для Азербайджана. Экономист считает, что если удастся добиться того, чтобы западные компании выбирали Азербайджан в качестве центра для работы в Иране, открывали здесь свои головные офисы и вели все операции из Баку, это может стать для страны источником дохода, сопоставимым или даже превосходящим нефтяные поступления.

«Иран для нас — очень близкая страна. Очень хочется, чтобы там все нормализовалось, произошли системные изменения, и исламская республика вернулась в мировую экономику. Если у США и Запада есть разум и стратегическое видение, им ни в коем случае не стоит даже задумываться о внешнем влиянии или вмешательстве в Иране. Любое внешнее воздействие нанесет ущерб естественному, органическому процессу изменений, уже начавшихся в стране, и приведет к объединению общества вокруг власти», — добавил Джафарли.