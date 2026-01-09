USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам

В ходе оперативно-следственных мероприятий, проводимых Службой Государственной Безопасности по выявлению и предотвращению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, направленной против национальной безопасности Азербайджанской Республики, возникли обоснованные подозрения в государственной измене в отношении гражданина Азербайджана Сияфата Фарзалиева (1969 г.р.).

Следствием было установлено, что Фарзалиев, житель Нахчыванской Автономной Республики, находясь на территории иностранного государства, вступал в тайное сотрудничество за материальную выгоду с представителями спецслужб этого государства, а после возвращения в страну по их указанию, сделав видеосъемки военных и других стратегически важных объектов, расположенных на территории города Нахчывана и Шахбузского района, передавал представителям иностранных спецслужб.

Также в ходе обыска квартиры, где проживал мужчина, были обнаружены и изъяты отдельные части автоматического оружия типа «Калашников».

Сияфату Фарзалиеву предъявлено обвинение по статьям 228.1 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, транспортировка или ношение огнестрельного оружия, его компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) и 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и по решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

