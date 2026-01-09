USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого иранца

15:10 171

В Узбекистан экстрадирован разыскиваемый на международном уровне гражданин Ирана.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Азербайджаном успешно продолжается сотрудничество с правоохранительными органами Узбекистана в борьбе с преступностью. Так, Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры Узбекистана в отношении гражданина Ирана Имани Али Абдоллаха, 1970 года рождения, обвиняемого в мошенничестве и объявленного в международный розыск.

Имани Али Абдоллах был задержан на территории Азербайджана в 2025 году.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года было принято решение об экстрадиции обвиняемого. Его передали компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 601
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 454
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 571
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 1048
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 1826
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать
Ударили «Орешником» по Украине: Кличко призвал киевлян уехать видео; обновлено 14:10
14:10 19092
Армия КСИР войдет в города: море крови!
Армия КСИР войдет в города: море крови! фото; видео; обновлено 14:20
14:20 5726
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран
Мятежная Америка: Трамп получил свой Иран горячая тема; все еще актуально
01:39 6633
Украинцы добивают российский нефтезавод
Украинцы добивают российский нефтезавод
13:01 2210
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
Гурбан Гурбанов: «Первая игра «Карабаха» в Агдаме – это как финал Лиги чемпионов»
12:51 1953
Трамп больше не будет бомбить
Трамп больше не будет бомбить видео; обновлено 14:51
14:51 2319

