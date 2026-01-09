Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого иранца

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Азербайджаном успешно продолжается сотрудничество с правоохранительными органами Узбекистана в борьбе с преступностью. Так, Генпрокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры Узбекистана в отношении гражданина Ирана Имани Али Абдоллаха, 1970 года рождения, обвиняемого в мошенничестве и объявленного в международный розыск.

Имани Али Абдоллах был задержан на территории Азербайджана в 2025 году.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года было принято решение об экстрадиции обвиняемого. Его передали компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.