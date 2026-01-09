Баку и Киев усиливают координацию

Посол Украины в Баку Юрий Гусев обсудил с директором департамента международной безопасности МИД Азербайджана Самиром Беджановым углубление партнерства и координацию на международных площадках. Об этом сообщил сам Гусев.
«Поделился обновленной информацией о последних российских атаках на украинские города. Обсудили углубление стратегического партнерства между странами и взаимодействие в международных организациях. Выражаю признательность Азербайджану за поддержку и солидарность», — написал Гусев в соцсети X.
Met with @samirbejanov , Director of International Security of @AzerbaijanMFA. Shared updates on russian latest attacks against Ukrainian cities. Discussed deepening 🇺🇦🇦🇿 strategic partnership and coordination in international organizations. Appreciate 🇦🇿support and solidarity🇺🇦. pic.twitter.com/vH3hJiPKvS— Yuriy Husyev (@Husyev) January 9, 2026