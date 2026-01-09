Предупреждение Западу: Брюссель об ударе «Орешником»

«Сообщения об использовании «Орешника» – это эскалация и явное предупреждение Европе и США. ЕС намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих», – заявила она.

Брюссель расценивает применение Россией комплекса «Орешник» по Украине как сигнал, адресованный Евросоюзу и США, и подтверждает намерение продолжать военную поддержку Киева. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

*** 15:29 Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что использование Россией ракеты «Орешник» является эскалацией против Украины и имеет целью предупредить Европу и США. Об этом она написала в сети X.

Каллас заявила, что повторяющиеся российские атаки лишь демонстрируют нежелание Москвы завершить войну.

«(Президент России Владимир – ред.) Путин не хочет мира, ответ России на дипломатические усилия – это еще больше ракет и разрушений. Эта смертельная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать», – написала дипломат.

Глава европейской дипломатии призвала страны ЕС «погрузиться в свои запасы средств противовоздушной обороны» и немедленно поставить их Украине. Кроме того, Каллас предложила ввести более жесткие санкции против РФ.

Напомним, МИД Латвии назвал ночной российский обстрел Украины «актом откровенного варварства» и призвал к максимальному давлению на РФ.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после ночной воздушной атаки РФ на Украину призвал усилить давление на Россию до такой степени, чтобы оно стало невыносимым.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что этой ночью Россия применила баллистическую ракету «Орешник» для того, чтобы запугать не только Украину, но и ее партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета «Орешник», нужна четкая реакция мира, в частности, Соединенных Штатов.