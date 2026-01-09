USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Предупреждение Западу: Брюссель об ударе «Орешником»

обновлено 15:56
15:56 1718

Брюссель расценивает применение Россией комплекса «Орешник» по Украине как сигнал, адресованный Евросоюзу и США, и подтверждает намерение продолжать военную поддержку Киева. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

«Сообщения об использовании «Орешника» – это эскалация и явное предупреждение Европе и США. ЕС намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих», – заявила она.

*** 15:29

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что использование Россией ракеты «Орешник» является эскалацией против Украины и имеет целью предупредить Европу и США. Об этом она написала в сети X.

Каллас заявила, что повторяющиеся российские атаки лишь демонстрируют нежелание Москвы завершить войну.

«(Президент России Владимир – ред.) Путин не хочет мира, ответ России на дипломатические усилия – это еще больше ракет и разрушений. Эта смертельная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее сломать», – написала дипломат.

Глава европейской дипломатии призвала страны ЕС «погрузиться в свои запасы средств противовоздушной обороны» и немедленно поставить их Украине. Кроме того, Каллас предложила ввести более жесткие санкции против РФ.

Напомним, МИД Латвии назвал ночной российский обстрел Украины «актом откровенного варварства» и призвал к максимальному давлению на РФ.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после ночной воздушной атаки РФ на Украину призвал усилить давление на Россию до такой степени, чтобы оно стало невыносимым.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что этой ночью Россия применила баллистическую ракету «Орешник» для того, чтобы запугать не только Украину, но и ее партнеров. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета «Орешник», нужна четкая реакция мира, в частности, Соединенных Штатов.

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 770
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2941
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21323
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 848
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1098
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2718
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1800
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1760
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2305
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2583
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8816

ЭТО ВАЖНО

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 770
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2941
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21323
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 848
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1098
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2718
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1800
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1760
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2305
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2583
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8816
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться