Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению

Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Азербайджан направил в Армению вторую партию нефтепродуктов общим объемом 2 698 тонн.

Грузовой состав из 48 вагонов отправился со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик, расположенной на границе Азербайджана и Грузии.

В состав поставки вошли 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. Перевозка осуществляется транзитом через территорию Грузии.

Напомним, первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года и включала 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

В октябре 2025 года Ильхам Алиев объявил о решении снять ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие в предыдущий период. С этого времени по данному направлению осуществляются прямые и транзитные железнодорожные перевозки.

