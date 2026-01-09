Мелони: Европе пора начать говорить с Россией

Для стран Евросоюза (ЕС) пришло время, когда нужно возобновить диалог с Россией. Об этом 9 января заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«[Вице-премьер Италии Маттео] Сальвини, как и [президент Франции Эммануэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — сказала Мелони, трансляция ее выступления опубликована на YouTube-канале правительства Италии.

Однако Мелони добавила, что возобновлять диалог с РФ о возвращении в G8 еще рано. По ее словам, для возобновления сотрудничества требуется достижение мира в Украине.

Кроме того, итальянский премьер высказалась за создание должности спецпредставителя ЕС по урегулированию украинского кризиса.

«Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине», — подчеркнула Мелони.