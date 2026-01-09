USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Мелони: Европе пора начать говорить с Россией

15:40 1052

Для стран Евросоюза (ЕС) пришло время, когда нужно возобновить диалог с Россией. Об этом 9 января заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«[Вице-премьер Италии Маттео] Сальвини, как и [президент Франции Эммануэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — сказала Мелони, трансляция ее выступления опубликована на YouTube-канале правительства Италии.

Однако Мелони добавила, что возобновлять диалог с РФ о возвращении в G8 еще рано. По ее словам, для возобновления сотрудничества требуется достижение мира в Украине.

Кроме того, итальянский премьер высказалась за создание должности спецпредставителя ЕС по урегулированию украинского кризиса.

«Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине», — подчеркнула Мелони.

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 776
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2943
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21328
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 851
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1098
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2718
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1802
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1762
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2307
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2584
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8820

