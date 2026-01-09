AZAL отменяет рейс в Тегеран

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс по маршруту Баку – Тегеран – Баку, запланированный на сегодняшний день, сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.

«Информация о возобновлении рейса будет сообщена дополнительно, пассажиры будут проинформированы незамедлительно. AZAL приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание», - отмечается в сообщении.

В AZAL подчеркнули, что «безопасность полетов и пассажиров остается главным приоритетом авиакомпании».

Для получения актуальной информации пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр авиакомпании по адресу: [email protected]