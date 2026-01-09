USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

AZAL отменяет рейс в Тегеран

15:44 1098

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейс по маршруту Баку – Тегеран – Баку, запланированный на сегодняшний день, сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.

«Информация о возобновлении рейса будет сообщена дополнительно, пассажиры будут проинформированы незамедлительно. AZAL приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание», - отмечается в сообщении.

В AZAL подчеркнули, что «безопасность полетов и пассажиров остается главным приоритетом авиакомпании».

Для получения актуальной информации пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр авиакомпании по адресу: [email protected]

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 779
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2943
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21330
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 851
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1099
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2719
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1802
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1762
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2307
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2585
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8822

ЭТО ВАЖНО

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 779
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2943
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21330
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 851
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1099
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2719
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1802
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1762
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2307
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2585
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8822
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться