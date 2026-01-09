Израиль ударил по «Хезболле»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по Ливану. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала террористические цели группировки «Хезболла» в нескольких районах Ливана в ответ на «продолжающиеся нарушения «Хезболлой» соглашений о прекращении огня».

Были поражены склады оружия и производственный объект. Они, по данным израильской стороны, использовались для восстановления и наращивания военной мощи «Хезболлы».

Также ЦАХАЛ заявил об ударах по нескольким пусковым установкам, ракетным комплексам и «военным сооружениям». «Цели, по которым мы ударили, и деятельность «Хезболлы» по восстановлению на этих объектах представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль», — пояснили в ЦАХАЛе.

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, согласно которому группировка не будет восстанавливать инфраструктуру для нападения на Израиль. К концу 2025-го «Хезболла» должна была сдать все свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль пригрозил повторить полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане.