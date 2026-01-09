USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Израиль ударил по «Хезболле»

15:59 432

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по Ливану. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала террористические цели группировки «Хезболла» в нескольких районах Ливана в ответ на «продолжающиеся нарушения «Хезболлой» соглашений о прекращении огня».

Были поражены склады оружия и производственный объект. Они, по данным израильской стороны, использовались для восстановления и наращивания военной мощи «Хезболлы».

Также ЦАХАЛ заявил об ударах по нескольким пусковым установкам, ракетным комплексам и «военным сооружениям». «Цели, по которым мы ударили, и деятельность «Хезболлы» по восстановлению на этих объектах представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль», — пояснили в ЦАХАЛе.

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, согласно которому группировка не будет восстанавливать инфраструктуру для нападения на Израиль. К концу 2025-го «Хезболла» должна была сдать все свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль пригрозил повторить полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 782
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2945
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21332
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 851
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1099
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2720
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1802
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1762
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2309
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2586
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8824

ЭТО ВАЖНО

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 782
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2945
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21332
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 851
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1099
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2720
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1802
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1762
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2309
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2586
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8824
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться