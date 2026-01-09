Послание президента: Будущее Азербайджана определяется образованием и наукой

Ректор пишет, что «суть этого плана в том, что сильный Азербайджан строится на прочном фундаменте качественного образования и науки. Основываясь на призывах и рекомендациях, озвученных президентом Ильхамом Алиевым в этом интервью, мы попытались определить основные элементы образования и науки, которые могут обеспечить успешное будущее Азербайджана».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 5 января дал интервью местным телеканалам. Это было не просто интервью. Высказанные им идеи относительно образования и науки, без преувеличения, представляют собой план действий, гарантирующий успех. Об этом говорится в статье ректора Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалата Мурадова.

Во-первых, отмечает А.Мурадов, «президент Ильхам Алиев в очередной раз уделил большое внимание азербайджанскому языку. Ранее, в своей речи на мероприятии, посвященном 80-летию НАНА, президент Ильхам Алиев также подробно говорил о важности защиты азербайджанского языка: «Мы должны защищать наш азербайджанский язык, а защитником азербайджанского языка является азербайджанское государство. По моему поручению сейчас открываются онлайн-школы, и их количество и охват должны увеличиваться. Онлайн-школы азербайджанского языка должны быть во всех местах, где живут азербайджанцы, чтобы наши дети могли знать свой родной язык. Я очень хотел бы, чтобы все азербайджанцы говорили по-азербайджански, как и мы. Это моя мечта».

На наш взгляд, слова президента Ильхама Алиева об азербайджанском языке требуют уделения повышенного внимания образованию на азербайджанском языке. В этой связи образование на азербайджанском языке характеризуется как один из главных столпов национальной идентичности, интеллектуального суверенитета и устойчивого развития. Этот вопрос касается не только выбора языка, но и вопроса государственности и стратегического развития. Образование на азербайджанском языке также рассматривается как серьезный фактор, обеспечивающий равные образовательные возможности для всех, независимо от социального происхождения, и как основа национальной науки. Также, акцентируя внимание на онлайн-образовании, президент Ильхам Алиев подчеркивает важность новых технологий в образовании, а также необходимость и значимость их применения».

Во-вторых, отмечает ректор, глава Азербайджанского государства, «который всегда ставил ценности выше знаний, и на этот раз подтвердил неизменность этого подхода и вновь упомянул ценности как решающий фактор: «Проведение структурных реформ, безусловно, важно. Но воспитание чистых, безупречных кадров является более важным вопросом, и мой опыт показывает, что это важнее, чем структурные изменения». Формирование ценностей, скорее всего, является миссией культуры, чем образования. Это означает, что для того чтобы образование могло воспитать «чистые, безупречные кадры», необходимы новые подходы к интеграции культуры в образовательный процесс».

Далее ректор указывает, что в интервью президента Азербайджана «образование и наука были охарактеризованы как главный фактор социально-экономического развития и оценены как стратегический капитал, приводящий в движение все механизмы развития общества. Да, природные ресурсы ограничены, но качественное образование и его результат, человеческий капитал, являются неисчерпаемыми ресурсами: «Если мы действительно хотим развивать науку, не просто обеспечивать работой ученых, а развивать науку, мы должны провести эти реформы. Это неизбежно. Если мы этого не сделаем, то будут ограничения в развитии. Поскольку я говорил это много раз, и повторяю снова с полной убежденностью: развитие развитых стран связано исключительно с интеллектом, разумом, образованием и наукой, а не с нефтью или газом». Поэтому интенсификация работы в этом направлении определяется как задача. Иными словами, настало время предпринять серьезные шаги для повышения влияния образования, науки, вклада в развитие нашей страны.

В-четвертых, говоря о реформах, проведенных в Азербайджанской национальной академии наук, президент еще раз обращает внимание на то, что единство образования и науки является стратегической необходимостью. Вы знаете, что мы уже провели структурные изменения, создано Министерство науки и образования. Почему? Потому что наука фактически осталась вне государственных структур. Но в то же время, чтобы более полно реализовывать государственную политику, наука и образование должны быть вместе».

Наравне с важностью единства науки и образования президент Ильхам Алиев также обращает внимание на показатели развития науки: «В каких научных журналах и периодических изданиях были опубликованы ваши научные работы, в каком количестве и в какой степени ваш научный потенциал соответствует современным реалиям». Здесь еще одним моментом, привлекающим внимание, является важность сосредоточения исследований на решении национальных и местных проблем и их практическая значимость. То есть практические исследования являются главным мостом, по которому научные знания преобразуются в национальное развитие. Также неизбежность структурных реформ в науке и образовании является одной из важных задач, вытекающих из выступлений президента Ильхама Алиева. В целом сделан вывод, что образование делает науку живой, обновленной и глубокой, а наука обогащает образование этическими ценностями и интеллектуальной честностью.

Таким образом, «все эти факторы преследуют одну цель: сделать общество грамотным и образованным. Только в этом случае мы сможем достичь долгосрочного развития. В противном случае после истощения запасов нефти и газа мы можем оказаться в очень сложной ситуации. Но сейчас мы должны попытаться заглянуть в будущее нашего народа и государства на десятилетия, столетия вперед».