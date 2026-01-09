USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Иран

16:11 692

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Иран, запланированные на пятницу, 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Рейсы Flydubai в Иран 9 января 2026 года были отменены», — говорится в заявлении компании.

В авиакомпании отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и при необходимости будут корректировать расписание полетов.

Ранее 9 января ряд авиакомпаний также отменил рейсы из Стамбула в Тегеран. Согласно данным онлайн-табло двух стамбульских аэропортов, отмены затронули как турецких, так и иранских перевозчиков.

С конца декабря в Иране фиксируется рост социальной напряженности. 29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев на фоне резкого падения курса иранского риала. В последующие дни к акциям присоединились студенты университетов. В начале января сообщалось о вооруженных инцидентах и столкновениях с правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях страны.

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 783
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2948
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21334
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 852
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1100
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2722
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1803
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1764
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2310
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2587
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8828

