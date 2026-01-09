Еще одна авиакомпания отменяет рейсы в Иран

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Иран, запланированные на пятницу, 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Рейсы Flydubai в Иран 9 января 2026 года были отменены», — говорится в заявлении компании.

В авиакомпании отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и при необходимости будут корректировать расписание полетов.

Ранее 9 января ряд авиакомпаний также отменил рейсы из Стамбула в Тегеран. Согласно данным онлайн-табло двух стамбульских аэропортов, отмены затронули как турецких, так и иранских перевозчиков.

С конца декабря в Иране фиксируется рост социальной напряженности. 29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев на фоне резкого падения курса иранского риала. В последующие дни к акциям присоединились студенты университетов. В начале января сообщалось о вооруженных инцидентах и столкновениях с правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях страны.