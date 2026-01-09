USD 1.7000
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Венесуэльская нефть выйдет Америке боком

Financial Times
16:16 1053

Руководители американских нефтяных компаний предупредили президента США Дональда Трампа о том, что его попытка присвоить нефтяной сектор Венесуэлы, может поставить под угрозу добычу сланцевой нефти. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«На мой взгляд, сигнал от администрации [Трампа] таков: мы предпочли бы потратить наши американские деньги на поддержку венесуэльского нефтяного бизнеса, чем на поддержку наших действующих независимых предприятий», - приводит издание слова генерального директора нефтедобывающей компании из американского штата Техас Latigo Petroleum Кирка Эдвардса.

По информации FT, постоянное стремление Трампа к снижению цен на нефть за счет доступа к нефтяной промышленности Венесуэлы вызывает резкое недовольство в США. Руководители компаний по добыче сланцевой нефти расценивают подобные действия американского лидера как предательство и пренебрежение лозунгом «Америка превыше всего».

Газета также подчеркнула, что по прогнозам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США добыча сланцевой нефти в стране в 2026 году может сократится на 100 тыс. баррелей в день из-за уменьшения объемов бурения. Это будет первым сокращением со времен пандемии COVID-19.

Для США добыча сланцевой нефти — это технологический прорыв («сланцевая революция»), который превратил страну из крупного импортера в одного из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов, обеспечив энергетическую независимость и снизив цены на топливо.

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 785
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2949
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21336
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 852
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1101
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2722
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1803
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1764
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2312
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2587
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8831

