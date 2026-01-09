Венесуэльская нефть выйдет Америке боком

Руководители американских нефтяных компаний предупредили президента США Дональда Трампа о том, что его попытка присвоить нефтяной сектор Венесуэлы, может поставить под угрозу добычу сланцевой нефти. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«На мой взгляд, сигнал от администрации [Трампа] таков: мы предпочли бы потратить наши американские деньги на поддержку венесуэльского нефтяного бизнеса, чем на поддержку наших действующих независимых предприятий», - приводит издание слова генерального директора нефтедобывающей компании из американского штата Техас Latigo Petroleum Кирка Эдвардса.

По информации FT, постоянное стремление Трампа к снижению цен на нефть за счет доступа к нефтяной промышленности Венесуэлы вызывает резкое недовольство в США. Руководители компаний по добыче сланцевой нефти расценивают подобные действия американского лидера как предательство и пренебрежение лозунгом «Америка превыше всего».

Газета также подчеркнула, что по прогнозам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США добыча сланцевой нефти в стране в 2026 году может сократится на 100 тыс. баррелей в день из-за уменьшения объемов бурения. Это будет первым сокращением со времен пандемии COVID-19.

Для США добыча сланцевой нефти — это технологический прорыв («сланцевая революция»), который превратил страну из крупного импортера в одного из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов, обеспечив энергетическую независимость и снизив цены на топливо.