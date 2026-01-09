USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Встреча в Дамаске: Европа поддерживает восстановление Сирии

16:43 254

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел переговоры с прибывшими в Дамаск главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает агентство SANA.

В ходе встречи, в которой участвовал глава сирийского МИД Асад аш-Шейбани, стороны обсудили пути развития сотрудничества, в том числе экономическое взаимодействие, устойчивое развитие, гуманитарные вопросы и проблемы беженцев в Европе.

Агентство отмечает, что особое внимание было уделено восстановлению и укреплению стабильности в Сирии и регионе в целом.

По итогам переговоров глава Евросовета заявил, что целью визита является демонстрация неизменной поддержки, которую Евросоюз оказывает Сирии. Фон дер Ляйен в свою очередь подчеркнула, что «Европа сделает все возможное для поддержания восстановления и реконструкции страны».

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 788
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2952
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21339
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 852
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1101
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2722
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1803
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1764
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2312
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2587
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8835

ЭТО ВАЖНО

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 788
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2952
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21339
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 852
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1101
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2722
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1803
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1764
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2312
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2587
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8835
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться