Встреча в Дамаске: Европа поддерживает восстановление Сирии

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел переговоры с прибывшими в Дамаск главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает агентство SANA.

В ходе встречи, в которой участвовал глава сирийского МИД Асад аш-Шейбани, стороны обсудили пути развития сотрудничества, в том числе экономическое взаимодействие, устойчивое развитие, гуманитарные вопросы и проблемы беженцев в Европе.

Агентство отмечает, что особое внимание было уделено восстановлению и укреплению стабильности в Сирии и регионе в целом.

По итогам переговоров глава Евросовета заявил, что целью визита является демонстрация неизменной поддержки, которую Евросоюз оказывает Сирии. Фон дер Ляйен в свою очередь подчеркнула, что «Европа сделает все возможное для поддержания восстановления и реконструкции страны».