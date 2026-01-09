USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Новость дня
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?

мнение политолога
Кямаля Алиева
16:45 791

Сегодня армянская сторона сообщила, что Грузия будет взимать плату за второй транзит азербайджанского бензина в Армению. Насколько это будет выгодно для Баку и Еревана и как стороны могут обойти транзитные сборы соседней страны? Политолог Эльхан Шахиноглу в интервью haqqin.az заявил, что каждая страна вправе самостоятельно устанавливать и взимать транзитные сборы. Однако, по его словам, Грузия является стратегическим партнером Азербайджана и одновременно поддерживает партнерские отношения с Арменией.

«Грузия должна быть заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, в том числе в установлении мира между Азербайджаном и Арменией. Эта перспектива создаст условия для формирования общего кавказского дома. Именно поэтому я считаю, что транзитные сборы должны быть разумными. Поскольку в первый раз были запрошены слишком высокие тарифы, затем последовали переговоры, и от этих требований пришлось отступить. Если же транзитные сборы будут приемлемыми, это, безусловно, не вызовет беспокойства у Азербайджана, в отличие от первой ситуации», — отметил Шахиноглу.

Политолог считает, что в случае восстановления железных дорог в будущем отпадет необходимость даже в транзите через Грузию. По его словам, если бы Армения в свое время не разрушила железнодорожную инфраструктуру в рамках своей оккупационной политики, сегодня эти линии можно было бы восстановить в кратчайшие сроки и напрямую поставлять топливо и другую продукцию.

«Одной из главных задач, стоящих перед Арменией, является восстановление разрушенных железных дорог, например, участка Газах–Иджеван. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает на том, чтобы Россия занялась их восстановлением, поскольку внутренние железные дороги Армении находятся в управлении РЖД. Однако Пашинян использует определенную тактику: если Россия не восстановит эти пути, Армения сделает это самостоятельно. В таком случае армянские железные дороги выйдут из-под контроля РЖД, и Пашинян будет иметь полное право принять соответствующее решение. Таким образом, прямые торговые связи были бы выгодны как для Азербайджана, так и для Армении и позволили бы отказаться от выплаты транзитных сборов Грузии», — считает политолог.

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 792
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2955
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21340
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 852
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1102
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2722
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1805
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1766
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2312
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2588
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8837

ЭТО ВАЖНО

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 792
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2955
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21340
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 852
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1102
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2722
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1805
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1766
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2312
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2588
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8837
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться