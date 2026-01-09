Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?

Сегодня армянская сторона сообщила, что Грузия будет взимать плату за второй транзит азербайджанского бензина в Армению. Насколько это будет выгодно для Баку и Еревана и как стороны могут обойти транзитные сборы соседней страны? Политолог Эльхан Шахиноглу в интервью haqqin.az заявил, что каждая страна вправе самостоятельно устанавливать и взимать транзитные сборы. Однако, по его словам, Грузия является стратегическим партнером Азербайджана и одновременно поддерживает партнерские отношения с Арменией.

«Грузия должна быть заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, в том числе в установлении мира между Азербайджаном и Арменией. Эта перспектива создаст условия для формирования общего кавказского дома. Именно поэтому я считаю, что транзитные сборы должны быть разумными. Поскольку в первый раз были запрошены слишком высокие тарифы, затем последовали переговоры, и от этих требований пришлось отступить. Если же транзитные сборы будут приемлемыми, это, безусловно, не вызовет беспокойства у Азербайджана, в отличие от первой ситуации», — отметил Шахиноглу.

Политолог считает, что в случае восстановления железных дорог в будущем отпадет необходимость даже в транзите через Грузию. По его словам, если бы Армения в свое время не разрушила железнодорожную инфраструктуру в рамках своей оккупационной политики, сегодня эти линии можно было бы восстановить в кратчайшие сроки и напрямую поставлять топливо и другую продукцию.

«Одной из главных задач, стоящих перед Арменией, является восстановление разрушенных железных дорог, например, участка Газах–Иджеван. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает на том, чтобы Россия занялась их восстановлением, поскольку внутренние железные дороги Армении находятся в управлении РЖД. Однако Пашинян использует определенную тактику: если Россия не восстановит эти пути, Армения сделает это самостоятельно. В таком случае армянские железные дороги выйдут из-под контроля РЖД, и Пашинян будет иметь полное право принять соответствующее решение. Таким образом, прямые торговые связи были бы выгодны как для Азербайджана, так и для Армении и позволили бы отказаться от выплаты транзитных сборов Грузии», — считает политолог.