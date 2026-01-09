Просчитались, но где?

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершилось разбирательство по делу о контрабанде крупной партии товаров без акцизных марок и лекарственных средств. На скамье подсудимых бывший таможенник Турал Насибов, работавший старшим инспектором на посту «Самур» Хачмазского таможенного управления, а также Джавид Бабаев и Техран Рамазанов.

По данным судебного репортера haqqin.az, Насибов убедил своего дядю Джавида Бабаева, что на ввозе из России лекарств, сигарет без акцизных марок и других товаров можно хорошо заработать. Он уверял, что благодаря занимаемой должности на посту «Самур» проблем с прохождением границы не возникнет. В схему был вовлечен и водитель грузовика Техран Рамазанов. По договоренности, Бабаев должен был закупать товары за рубежом, Рамазанов — перевозить их через границу, а Насибов — обеспечивать беспрепятственный пропуск. В июне 2024 года груз стоимостью более 121 тысяч манатов действительно провезли через северную границу без декларирования. Но когда грузовик направили на рентген‑проверку, схема раскрылась. Насибов пытался через знакомых на таможне добиться задержки или отмены проверки, но ему отказали. В итоге весь скрытый товар обнаружили и конфисковали.

Расследование вело Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Насибову, Рамазанову и Бабаеву предъявили обвинения по нескольким статьям — от незаконного оборота крупной партии лекарств до контрабанды с использованием служебного положения. Рамазанов до суда находился под полицейским надзором, Насибов и Бабаев — под арестом.

На суде Турал Насибов вины не признал. Он утверждал, что работает в таможенных органах с 2011 года, в день задержания был на смене, а к товарам отношения не имел. По его словам, он знал Рамазанова около года и никаких разговоров о контрабанде между ними не было.

Джавид Бабаев признал вину частично. Он рассказал, что является ветераном Первой Карабахской войны, четыре раза был ранен, а из‑за состояния здоровья сейчас не работает. По его словам, он действительно передавал Рамазанову в Дагестане лекарства и аксессуары для телефонов, но считал, что тот провезет их законным путем. Как именно грузовик будет пересекать границу, они не обсуждали.

Техран Рамазанов заявил, что просто перевозил грузы, полученные в Дагестане, и не знал, что последний из них является незаконным. Он подчеркнул, что не действовал в сговоре ни с Насибовым, ни с Бабаевым, и узнал о нарушении только после задержания.

Суд приговорил Турала Насибова к шести годам лишения свободы. Джавид Бабаев и Техран Рамазанов получили по пять с половиной лет.