Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба
Охваченный протестами Иран: горит здание КСИР, слышна стрельба

Китай: Тайвань – наше внутреннее дело

16:52 294

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, он не терпит внешнего вмешательства. Об этом 9 января заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая», — приводит ее слова РИА Новости.

Мао Нин также подчеркнула, что решение этого вопроса — дело китайского народа. Он добавила, что внешнее воздействие со стороны других стран на этот вопрос недопустимо.

Президент США Дональд Трамп 29 декабря 2025 года выразил сомнения касательно того, что Китай предпримет военные действия против Тайваня.

Тогда же официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга заявил, что военные учения у берегов Тайваня служат ответом на вмешательство внешних сил во внутренние дела Китая. Представитель МИД также подверг критике администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявив, что она упорствует в курсе на сближение с внешними силами.

Агентство Xinhua 29 декабря прошлого года сообщило, что несколько сил Восточного театрального командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали учения под кодовым названием «Миссия справедливости 2025» в районах вокруг острова Тайвань. Уточнялось, что в целях безопасности всем посторонним судам и воздушным судам рекомендуется воздержаться от захода в указанные акватории и воздушное пространство на время проведения стрельб.

Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии?
Как Баку и Еревану обойти большие транзитные сборы Грузии? мнение политолога
16:45 799
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
СГБ задержала Фарзалиева: снимал стратегически важные объекты и передавал иностранным спецслужбам
15:06 2962
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты
Ударили «Орешником» по Украине: украинцы показали обломки российской ракеты фото; видео; обновлено 15:54
15:54 21348
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
Новая партия азербайджанского топлива отправлена в Армению
15:32 853
AZAL отменяет рейс в Тегеран
AZAL отменяет рейс в Тегеран
15:44 1105
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие
Алеппо вновь полыхает: курдские боевики срывают перемирие обновлено 15:35
15:35 2723
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику?
Что даст Азербайджану возвращение Ирана в мировую экономику? экономист
15:06 1808
Друг Трампа забирает украинский литий
Друг Трампа забирает украинский литий
14:56 1769
Украина призвала арабов отреагировать
Украина призвала арабов отреагировать фото; видео
14:38 2314
Трамп освободит россиян
Трамп освободит россиян заявила Захарова
13:48 2589
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов
Погибший прокурор и стрельба по протестующим: Иран ищет внешних врагов фото; видео; обновлено 16:18
16:18 8844

