Китай: Тайвань – наше внутреннее дело

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, он не терпит внешнего вмешательства. Об этом 9 января заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая», — приводит ее слова РИА Новости.

Мао Нин также подчеркнула, что решение этого вопроса — дело китайского народа. Он добавила, что внешнее воздействие со стороны других стран на этот вопрос недопустимо.

Президент США Дональд Трамп 29 декабря 2025 года выразил сомнения касательно того, что Китай предпримет военные действия против Тайваня.

Тогда же официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга заявил, что военные учения у берегов Тайваня служат ответом на вмешательство внешних сил во внутренние дела Китая. Представитель МИД также подверг критике администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявив, что она упорствует в курсе на сближение с внешними силами.

Агентство Xinhua 29 декабря прошлого года сообщило, что несколько сил Восточного театрального командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали учения под кодовым названием «Миссия справедливости 2025» в районах вокруг острова Тайвань. Уточнялось, что в целях безопасности всем посторонним судам и воздушным судам рекомендуется воздержаться от захода в указанные акватории и воздушное пространство на время проведения стрельб.