Структурные изменения и совершенствование управления в Avant Group

В рамках стратегии устойчивого развития группа компаний Avant переходит к следующему этапу внутренней структуризации и оптимизации системы корпоративного управления. В этой связи начаты юридические процедуры, связанные с ликвидацией общества с ограниченной ответственностью Avant Group, которое не осуществляет строительную деятельность. Об этом рассказали в компании.
Структура ООО Avant Group была объединена с ООО Avant Construction, входящим в состав группы компаний. В ООО отметили, что «данное решение не связано с прекращением деятельности или закрытием бизнеса и направлено на формирование более гибкой, прозрачной и эффективной системы управления внутри группы. Указанный процесс ликвидации носит техническо-юридический характер и является частью стратегии реструктуризации».
Кроме того, в компании заявили, что «ООО Avant Construction, ЖСК Avant Luxe, ЖСК Avant Group, ЖСК Avant Green, а также другие юридические лица, входящие в группу компаний, продолжают свою деятельность в полном объеме и без перерывов. Все текущие проекты, обязательства, партнерские отношения и работа с клиентами осуществляются в прежнем режиме. В результате предпринятых шагов будут дополнительно усовершенствованы управленческие механизмы, ускорены процессы принятия решений, а также усилены корпоративная ответственность и система контроля».
«Группа компаний Avant, сохраняя устойчивые позиции на рынке, продолжает следовать принципам долгосрочного развития и прозрачного управления. Благодарим общественность и наших партнеров за оказанное доверие», - заявили в компании.