Структурные изменения и совершенствование управления в Avant Group

В рамках стратегии устойчивого развития группа компаний Avant переходит к следующему этапу внутренней структуризации и оптимизации системы корпоративного управления. В этой связи начаты юридические процедуры, связанные с ликвидацией общества с ограниченной ответственностью Avant Group, которое не осуществляет строительную деятельность. Об этом рассказали в компании.

Структура ООО Avant Group была объединена с ООО Avant Construction, входящим в состав группы компаний. В ООО отметили, что «данное решение не связано с прекращением деятельности или закрытием бизнеса и направлено на формирование более гибкой, прозрачной и эффективной системы управления внутри группы. Указанный процесс ликвидации носит техническо-юридический характер и является частью стратегии реструктуризации».